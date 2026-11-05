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AP-Scorecard
By Sportradar,3 days ago
Here are the scores from yesterday's sports events:
NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
FinalAtlanta120Washington105FinalBoston109Milwaukee102FinalPhiladelphia112Detroit106FinalNew York135Chicago105FinalBrooklyn114Charlotte104FinalIndiana107Memphis103FinalOklahoma City124Cleveland116Final OTNew Orleans120Utah113FinalMinnesota117Houston107FinalDenver128Toronto109FinalPortland132Phoenix119FinalSan Antonio112Dallas111FinalL.A. Lakers116Sacramento103Final OTMiami117L.A. Clippers116
NATIONAL HOCKEY LEAGUE
FinalOttawa2Buffalo1FinalFlorida5Chicago3Final OTSeattle2Calgary1FinalLos Angeles7San Jose2
TODAY'S SPORTS SCHEDULE
NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
OrlandoatPhoenix9 p.m.MiamiatGolden State10 p.m.
NATIONAL HOCKEY LEAGUE
BostonatPittsburgh7 p.m.CarolinaatN-Y Islanders7 p.m.ChicagoatTampa Bay7 p.m.DallasatColumbus7 p.m.PhiladelphiaatN-Y Rangers7 p.m.St. LouisatNew Jersey7 p.m.UtahatMontreal7 p.m.VancouveratWinnipeg7 p.m.VegasatDetroit7 p.m.AnaheimatEdmonton8 p.m.NashvilleatColorado9:30 p.m.
NATIONAL FOOTBALL LEAGUE
JacksonvilleatBaltimore8:15 p.m.
TOP-25 COLLEGE BASKETBALL
Jacksonvilleat(1)Florida8 p.m.Coastal Carolinaat(2)Duke8 p.m.Pennsylvaniaat(3)Illinois8:30 p.m.Cal Polyat(5)Arizona10:30 p.m.Toledoat(6)Michigan State8 p.m.Gardner-Webbat(7)Texas8 p.m.Bethune-Cookmanat(19)Texas Tech9 p.m.Wake Forestat(24)Vanderbilt6 p.m.