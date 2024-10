News of public record: Fairfield County property transfers

Fairfield County real estate transactions for Sept. 28 - Oct. 18, 2024

First name indicates the seller of the property; second name represents the buyer

Amanda

317 W. Main St.; Friesner Anthony J; Ramsey Dorothy; 10/1/2024; $257,000

Baltimore

323 - 3325 E. Monroe St.; Santavicca Alexander J; The Fairfield Company LLC; 10/9/2024; $215,000

Berne Township

2791 Crawfis Road SE; Morgan Cynthia A (Trustee); Lavasseur Tess N; 10/15/2024; $575,000

Bloom Township

300 Cedar Hill Road NW; Simpkins Charles P; Clark Karalee; 10/2/2024; $505,000

No address listed - Salem Church Road NW; Countrytyme Land Specialists Ltd; Pittman Grant A and Azia M; 10/15/2024; $170,000

Bremen

234 Oak St.; Grover Keila; Myers James D; 10/2/2024; $317,000

Canal Winchester

7243 Monarch St.; Longdong Albert; Brunson Gordon; 10/7/2024; $480,000

231 Hocking St.; Daily Jerry E Sr; PDP; 10/3/2024; $415,000

7437 Callie St.; Crisp Laura M; Njiforfontem Christian; 10/8/2024; $360,000

Clearcreek Township

10240 Valentine Road SW; Kilmer Catherine M; Bragg Parris Marie; 10/18/2024; $412,000

11900 Chillicothe-Lancaster Road SW; Binkley Jeffrey A; Markowski Shelby Renee; 9/30/2024; $174,900

Columbus

10 Holder Road NE; Hannan Randy Lee; Prickett Jordan Lee; 10/14/2024; $365,000

3116 Ambarwent Road; Kharel Laxmi; Leon Antonio Macias; 10/8/2024; $347,000

Greenfield Township

395 Rainbow Drive NW; JRC Rental Properties LLC; Bowlby Robert Nathan; 9/30/2024; $610,000

Hocking Township

2710 B.I.S. Road SW; Bussart Marci A; Stevens Lane; 9/30/2024; $249,900

Lancaster

2026 Amber Wood Place; Stalter Patricia A; Keirns Kenneth E II; 10/1/2024; $407,500

2215 Brookside Drive; Evans Timothy B; RDL; 9/30/2024; $399,900

261 Pairan Lane; Miller Donald W; North Joyce F; 10/2/2024; $374,888

1720 Fern Trail Drive; Zaker Christopher A; Hurst Andrew Jason; 10/15/2024; $366,000

1717 Cedar Hill Road; Peters Jerry F Jr; Ellinger Thomas A; 10/10/2024; $360,000

2138 Greencrest Way; Monk Eric J; Coverdale Justin; 9/30/2024; $345,000

944 Terry St.; Dixon Michael J; Spielman Lauren G; 10/8/2024; $340,000

2670 Prairie Grass Ave.; Aino Oh LLC; Bainter David; 10/3/2024; $325,000

2200 Greencrest Way; Hopper James F; Anderson Charles M; 10/15/2024; $320,000

1200 Beacon St.; Bright Vernon D (Trustee); Zubaugh Sherryl; 10/2/2024; $319,000

712 Lambton Circle E.; McMillen Barbara N (Trustee); Packard Teresa M; 9/30/2024; $310,000

494 Sells Road; Campbell Timothy L; Sims William E Jr; 10/7/2024; $300,000

2122 W. Mulberry St.; Wheeler Gerald L; Sadowski Robin R; 10/10/2024; $267,000

955 Harrison Ave.; Arthur Acquisitions LLC; Clawson Zackery A; 10/7/2024; $258,900

215 Wyandotte St.; One Leaf Property Management LLC; Davis Turner; 10/1/2024; $250,000

2294 Rainbow Drive NE; Sain Harold E; Bird Jimmy; 10/1/2024; $247,000

1762 Wacker Drive; Anderson Charles M; Mistak Trey; 10/8/2024; $224,388

741 Harding Ave.; McCoy Jacob L; Ahlers Presten K; 10/1/2024; $220,000

720 Jefferson Ave.; KP Homes LLC; Ralston Riley J; 10/7/2024; $194,900

141 W. Fifth Ave.; HCR; Childers Cameron C; 10/11/2024; $192,000

320 Washington Ave.; KSG Holdings Inc; Brooke Vincent; 9/30/2024; $188,500

103 S Thomas Ave.; Garlinger David; Bridgeman Cassandra; 9/30/2024; $182,900

706 Franklin Ave.; Wilson Larry R; Rogers Thomas; 10/10/2024; $174,900

924 Reese Ave.; Mount Pleasant Co LLC; Washington Kellie; 10/2/2024; $168,500

605 W. Mulberry St.; Truax Michael; Kunkler Marjorie Alice; 10/7/2024; $136,000

855 S. Broad St.; Asher Norma J; Mobey Rentals LLC; 10/16/2024; $132,000

855 Second St.; Miller Donald W; McNeal Delene; 10/1/2024; $100,000

368 Twelfth St.; John Johnny Allen; Nelson Zachary; 10/8/2024; $13,900

Liberty Township

4640 Bridgeport St. NW; Lohr Michael J; Chamlagai Khem P; 10/11/2024; $680,000

4895 Blacklick-Eastern Road NW; Kuhn Richard Lee; Callahan Tracy; 10/2/2024; $575,000

3358 Reynoldsburg-Baltimore Road NW; Prickett Jordan Lee; Morris William E Jr; 10/15/2024; $549,900

No address listed - Cherry Lane NW; Redd Anthony W; Farley Colby K and Farley Tanya Lynne; 10/2/2024; $150,000

Lithopolis

1495 Hansberry Drive; Harrison Lisa; Logsdon Joshua; 10/9/2024; $380,000

826 Orwell St.; Hurst Andrew; Hines Gregory L; 10/16/2024; $334,900

Madison Township

9200 Rich Hollow Road SW; Tootle Dustin; Porter Michael Lee; 9/30/2024; $350,000

9175 Rich Hollow Road SW; Patton Jonathan C; Burgess Katherine Brooke; 10/8/2024; $259,900

Pickerington

687 Manchester Circle S.; Kimbrough Bridget; Phuyel Hom N; 10/8/2024; $470,000

645 Raab St.; Johnson Shandale; Acharya Purushotum; 9/30/2024; $470,000

744 Manchester Circle N.; Galloway Keith L; Khadka Khem L; 10/10/2024; $418,400

206 Pioneer Circle; Statczar Jacqueline; Francia Annamaria; 10/9/2024; $284,000

477 Meadows Blvd.; Rice David E; Osborne Kirsti E; 10/4/2024; $280,000

Pleasant Township

3313 Meadowbrook Drive NE; Bunton Mark A; Singh Avneet K; 10/15/2024; $599,900

3440 Wheeling Road NE; Poling Stacey; Wentz Joshua David; 10/7/2024; $430,000

1735 Red Oak Drive NE; Moore Terry L (Trustee); Crabbe Jacob Leslie; 10/16/2024; $400,000

2968 Pleasant Drive NE; Mowery Rebecca J; Gould Kenton; 10/7/2024; $179,900

1200 Lake Road NE; Jackson James R; Lind James Vincent; 9/30/2024; $175,900

Pleasantville

105 Lincoln Ave.; Bender Paul J; Ringer Jason; 10/10/2024; $220,000

Richland Township

No address listed - Thornville Road Ne; RHE Properties LLC; Lasko Jeffrey; 10/1/2024; $92,000

Violet Township

8905 Laurel Way NW; Kropf Brian D; Woldemariam Mulubrhan; 9/30/2024; $601,000

13611 Fernlace Court NW; Griffin Scott R; Shvach Evan W; 10/9/2024; $550,000

7908 Madison Place NW; Wood Gregory S; Simon Jason; 10/4/2024; $535,000

372 Haaf Farm Drive NW; Bowlby Robert Nathan; Brulport Nicholas; 10/2/2024; $522,600

8570 Chevington Chase NW; Bentley Donald E; Ferguson Noah A; 10/11/2024; $440,000

11697 Milnor Road NW; Mathias Wesley Curtis; Cockrell Johnathan C; 9/30/2024; $354,000

13778 Stonehenge Circle NW; Harris Michelle L; Woods Clottee R; 10/4/2024; $340,000

11180 Saylor Road NW; Fleming Tammy; Abercrombie Cheryl L; 9/30/2024; $325,000

Walnut Township

13460 Ivy Road NE; Bramlage Christopher I; Allen Nicholas Edward Wesley; 10/4/2024; $285,000

13388 King Road NE; Refinati James C; Pintz Nicholas G; 10/15/2024; $210,000

13663 Maple Road NE; Howard Robert A; Collins Victor R; 10/2/2024; $180,000

No address listed - Narcissus Road NE; Obryan Jennifer; Caulk Corey J; 10/9/2024; $30,000

This article originally appeared on Lancaster Eagle-Gazette: News of public record: Fairfield County property transfers