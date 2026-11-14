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California buyer scoops up Park West shopping center in Peoria
By BRANDON BROWN/PHOENIX BUSINESS JOURNAL,12 days ago
Peoria retail center Park West, located on Northern Avenue just west of Loop 101, has been sold to California-based CenterCal Properties, which owns several outdoor shopping centers across the Western United States. The 45-acre shopping center sold just over $116.7 million, according to Maricopa County records and real estate database...
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