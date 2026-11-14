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Kennedale
🚧 Averett Road closed Nov 16, 7 AM–5 PM for repairs
12 days ago
🚧 Averett Road closed for repairs on November 16
A quick traffic heads-up for Kennedale drivers.
Averett Road will be temporarily closed on Monday, November 16, from 7:00 AM to 5:00 PM for street repairs.
During this time:
- Avoid Averett Road
- Use North Road and Briarwood Drive as alternate routes
Plan a few extra minutes for your commute that day and adjust your usual route if you normally use Averett Road.
More Info: Temporary Road Closure - November 16 - Averett Roa...
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