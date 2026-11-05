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Lifehacks

RICH'S LIFE HACKS: The Hangover Hack!

2 days ago

https://img.particlenews.com/image.php?url=0uXU7A_1Gn8Hcw300

LIFE HACKS

GOT A KILLER HANGOVER? HERE'S A SIMPLE LITTLE TRICK THAT MIGHT HELP YOU FEEL BETTER. TRY SPREADING SOME HONEY ON A FEW CRACKERS.

HONEY CONTAINS FRUCTOSE, A NATURAL SUGAR THAT YOUR BODY CAN USE FOR ENERGY, WHILE THE CRACKERS PROVIDE SOME EASY-TO-DIGEST CARBS THAT MAY HELP SETTLE YOUR STOMACH. NOW, YOU MAY HAVE HEARD THAT HONEY FLUSHES ALCOHOL OUT OF YOUR SYSTEM, BUT THERE'S NOT GOOD EVIDENCE THAT IT ACTUALLY SPEEDS UP SOBERING UP.

SO DRINK SOME WATER, GET SOME REST, AND GIVE YOUR BODY TIME TO RECOVER. THAT'S YOUR LIFE HACK!

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