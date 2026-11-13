Sponsored An evening of wine tasting is on the calendar in Jersey City. Jersey City Wine Fest returns to Harborside Atrium on Saturday, November 21, 2026, from 6 to 9:30 p.m., bringing together wines from around the world, food vendors, and live entertainment. Whether you’re looking for a new favorite or exploring styles you haven’t […]

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