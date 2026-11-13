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Jersey City
Jersey City Wine Fest Returns November 21
By Deborah Smith,8 days ago
Sponsored An evening of wine tasting is on the calendar in Jersey City. Jersey City Wine Fest returns to Harborside Atrium on Saturday, November 21, 2026, from 6 to 9:30 p.m., bringing together wines from around the world, food vendors, and live entertainment. Whether you’re looking for a new favorite or exploring styles you haven’t […]
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