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Jefferson County
📅 2026 Veterans Day school events for Jefferson County vets
8 days ago
📅 Veterans invited to Jefferson County school events Nov. 6, 10 & 11
Jefferson County Schools is hosting several free Veterans Day programs and welcomes all veterans to attend and be recognized.
Friday, Nov. 6, 2026
- Piedmont Elementary – 1:00 p.m. Veterans Day Program
Tuesday, Nov. 10, 2026
- Dandridge Elementary – 8:15 a.m. Veterans Breakfast & Program, Cafeteria
- Jefferson County High School – 5:00 p.m. Veterans Dinner, 7:00 p.m. “Night of the Patriots” performance
- Veterans are encouraged to RSVP for the chili dinner and evening performance by Nov. 9 at 865-397-2460 or online. Reserved seating for veterans is held until 6:45 p.m.
Wednesday, Nov. 11, 2026
- Talbott Elementary – 8:15 a.m. Veterans Breakfast (Cafeteria); 9:00 a.m. Program (Gym)
- Jefferson Elementary – 9:00 a.m. Veterans Program (Gym)
- Mt. Horeb Elementary – 9:00 a.m. Veterans Program (Gym)
- New Market Elementary – 9:30 a.m. Veterans Program with music & guest speaker
- White Pine School – 1:00 p.m. Veterans Program (Gym), refreshments after
- Jefferson Middle School – 1:00 p.m. Veterans Program (Gym)
- Maury Middle School – 1:00 p.m. Veterans Program (Gym)
- Rush Strong School – 1:30 p.m. Veterans Day Parade
More Info: JCS Honors Veterans on Nov. 6, 10, 11 | News Artic...
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