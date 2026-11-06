Open in NewsBreak

undefined

Posts

undefined

Followers

User since undefined NaN
Jefferson County

📅 2026 Veterans Day school events for Jefferson County vets

8 days ago
https://img.particlenews.com/image.php?url=2J5H2f_1GoSMSsC00

📅 Veterans invited to Jefferson County school events Nov. 6, 10 & 11

Jefferson County Schools is hosting several free Veterans Day programs and welcomes all veterans to attend and be recognized.

Friday, Nov. 6, 2026

  • Piedmont Elementary1:00 p.m. Veterans Day Program

Tuesday, Nov. 10, 2026

  • Dandridge Elementary8:15 a.m. Veterans Breakfast & Program, Cafeteria
  • Jefferson County High School5:00 p.m. Veterans Dinner, 7:00 p.m. “Night of the Patriots” performance
    • Veterans are encouraged to RSVP for the chili dinner and evening performance by Nov. 9 at 865-397-2460 or online. Reserved seating for veterans is held until 6:45 p.m.

Wednesday, Nov. 11, 2026

  • Talbott Elementary8:15 a.m. Veterans Breakfast (Cafeteria); 9:00 a.m. Program (Gym)
  • Jefferson Elementary9:00 a.m. Veterans Program (Gym)
  • Mt. Horeb Elementary9:00 a.m. Veterans Program (Gym)
  • New Market Elementary9:30 a.m. Veterans Program with music & guest speaker
  • White Pine School1:00 p.m. Veterans Program (Gym), refreshments after
  • Jefferson Middle School1:00 p.m. Veterans Program (Gym)
  • Maury Middle School1:00 p.m. Veterans Program (Gym)
  • Rush Strong School1:30 p.m. Veterans Day Parade

More Info: JCS Honors Veterans on Nov. 6, 10, 11 | News Artic...

This article includes content summarized and organized with AI tools, which can make mistakes. Learn more.

Add to Preferred Sources

Comments