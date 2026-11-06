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Jefferson County
📅 2026 Veterans Day school events for Jefferson County vets
8 days ago
📅 Veterans Day 2026 events at Jefferson County Schools
Jefferson County Schools is hosting several free Veterans Day programs in November 2026, and all veterans are warmly invited.
Friday, November 6, 2026
- Piedmont Elementary – 1:00 p.m. Veterans Day Program
Tuesday, November 10, 2026
- Dandridge Elementary – 8:15 a.m. Veterans Breakfast & Program
- Jefferson County High School – 5:00 p.m. Veterans Dinner, 7:00 p.m. “Night of the Patriots” performance
• Veterans, please RSVP for the chili dinner and evening show by November 9 at 865-397-2460 or online.
• Reserved seating for veterans held until 6:45 p.m., then doors open to the public.
Wednesday, November 11, 2026
- Talbott Elementary – 8:15 a.m. Breakfast (cafeteria); 9:00 a.m. Program (gym)
- Jefferson Elementary – 9:00 a.m. Program (gym)
- Mt. Horeb Elementary – 9:00 a.m. Program (gym)
- New Market Elementary – 9:30 a.m. Program with music & guest speaker
- White Pine School – 1:00 p.m. Program (gym), refreshments after
- Jefferson Middle, Maury Middle – 1:00 p.m. Programs (gyms)
- Rush Strong School – 1:30 p.m. Veterans Day Parade
More Info: Community News - Jefferson County School District
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