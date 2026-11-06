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Jefferson County

📅 2026 Veterans Day school events for Jefferson County vets

8 days ago
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📅 Veterans Day 2026 events at Jefferson County Schools

Jefferson County Schools is hosting several free Veterans Day programs in November 2026, and all veterans are warmly invited.

Friday, November 6, 2026

  • Piedmont Elementary1:00 p.m. Veterans Day Program

Tuesday, November 10, 2026

  • Dandridge Elementary8:15 a.m. Veterans Breakfast & Program
  • Jefferson County High School5:00 p.m. Veterans Dinner, 7:00 p.m. “Night of the Patriots” performance
    • Veterans, please RSVP for the chili dinner and evening show by November 9 at 865-397-2460 or online.
    • Reserved seating for veterans held until 6:45 p.m., then doors open to the public.

Wednesday, November 11, 2026

  • Talbott Elementary8:15 a.m. Breakfast (cafeteria); 9:00 a.m. Program (gym)
  • Jefferson Elementary9:00 a.m. Program (gym)
  • Mt. Horeb Elementary9:00 a.m. Program (gym)
  • New Market Elementary9:30 a.m. Program with music & guest speaker
  • White Pine School1:00 p.m. Program (gym), refreshments after
  • Jefferson Middle, Maury Middle1:00 p.m. Programs (gyms)
  • Rush Strong School1:30 p.m. Veterans Day Parade

More Info: Community News - Jefferson County School District

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