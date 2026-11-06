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Jefferson County

📅 2026 Veterans Day school programs for Jefferson County veterans

8 days ago
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📅 Veterans Day events at Jefferson County Schools

Jefferson County Schools is hosting several free Veterans Day programs and inviting all veterans to attend and be honored by students and staff.

Friday, November 6, 2026

  • Piedmont Elementary School1:00 p.m. Veterans Day Program

Tuesday, November 10, 2026

  • Dandridge Elementary School8:15 a.m. Veterans Breakfast & Program
  • Jefferson County High School – Night of the Patriots
    5:00 p.m. Veterans Dinner
    7:00 p.m. Performance
    Veterans are encouraged to RSVP for the chili dinner and evening performance by November 9 at 865-397-2460 or online. Reserved seating for veterans is held until 6:45 p.m.

Wednesday, November 11, 2026

  • Talbott Elementary8:15 a.m. Breakfast (Cafeteria); 9:00 a.m. Program (Gym)
  • Jefferson Elementary9:00 a.m. Program (Gym)
  • Mt. Horeb Elementary9:00 a.m. Program (Gym)
  • New Market Elementary9:30 a.m. Program with music & guest speaker
  • White Pine School1:00 p.m. Program (Gym), refreshments after
  • Jefferson Middle School1:00 p.m. Program (Gym)
  • Maury Middle School1:00 p.m. Program (Gym)
  • Rush Strong School1:30 p.m. Veterans Day Parade

More Info: NMES News Post - New Market Elementary School

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