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Jefferson County
📅 2026 Veterans Day school programs for Jefferson County vets
8 days ago
📅 Veterans Day events at Jefferson County Schools
Jefferson County Schools is hosting several free Veterans Day programs, and all veterans are warmly invited to attend and be recognized.
Friday, November 6, 2026
- Piedmont Elementary School – 1:00 p.m. Veterans Day Program
Tuesday, November 10, 2026
- Dandridge Elementary School – 8:15 a.m. Veterans Breakfast & Program
- Jefferson County High School – 5:00 p.m. Veterans Dinner, 7:00 p.m. Night of the Patriots performance
• Veterans should RSVP for the chili dinner and evening performance by November 9 at 865-397-2460 or online. Reserved seating for veterans is held until 6:45 p.m.
Wednesday, November 11, 2026
- Talbott Elementary – 8:15 a.m. Breakfast (Cafeteria); 9:00 a.m. Program (Gym)
- Jefferson Elementary – 9:00 a.m. Program (Gym)
- Mt. Horeb Elementary – 9:00 a.m. Program (Gym)
- New Market Elementary – 9:30 a.m. Program with music & guest speaker
- White Pine School – 1:00 p.m. Program (Gym), refreshments after
- Jefferson Middle School – 1:00 p.m. Program (Gym)
- Maury Middle School – 1:00 p.m. Program (Gym)
- Rush Strong School – 1:30 p.m. Veterans Day Parade
All events are free and open to veterans.
More Info: WPS News Post - White Pine School
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