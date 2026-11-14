🚧 Winter overnight parking ban now in effect in Jaffrey.

From November 1 through April 15, you cannot park between 11:00 PM and 6:00 AM on:

Any street in town

in town Certain areas of the Community Field parking lot

The Town Hall Parking Lot

Overnight parking is allowed in these designated spots:

Memorial Drive

A section of the Community Field parking lot

The Lower Town Hall Parking lot on Goodnow Street

Cars parked in banned areas may be ticketed and/or towed.

For more details, visit www.townofjaffrey.com.