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Jaffrey
🚧 Jaffrey winter overnight parking ban through April 15
2 days ago
🚧 Winter overnight parking ban now in effect in Jaffrey.
From November 1 through April 15, you cannot park between 11:00 PM and 6:00 AM on:
- Any street in town
- Certain areas of the Community Field parking lot
- The Town Hall Parking Lot
Overnight parking is allowed in these designated spots:
- Memorial Drive
- A section of the Community Field parking lot
- The Lower Town Hall Parking lot on Goodnow Street
Cars parked in banned areas may be ticketed and/or towed.
For more details, visit www.townofjaffrey.com.
More Info: Winter Parking Ban in Effect • Jaffrey, NH
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