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⚠️ Inverness village offices closed Nov 11 for Veterans Day
8 days ago
⚠️ Village offices closed for Veterans Day
The Village of Inverness offices will be closed on Wednesday, November 11 in observance of Veterans Day.
Offices will reopen on Thursday, November 12 at 9:00 a.m.
If you need to handle any village business, plan to visit before November 11 or wait until after 9:00 a.m. on November 12.
More Info: Village Office's Closed - Veteran's Day • Invernes...
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