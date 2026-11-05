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All-Class 6, Region B field hockey team
By InsideNoVa Staff,5 days ago
FIRST TEAM ALL-REGION
POSITION FIRST NAME LAST NAME SCHOOL YEAR
Forward Emry Brewer Stafford Sr
Forward Lucy Demcsak Independence Sr
Forward Lily Hanson Mountain View Sr
Forward Alex Santiago Patriot Jr
Forward Hayleigh Taylor Stafford Soph
Midfielder Abby Giusto Independence Sr
Midfielder Samantha Kennedy Colgan Sr
Midfielder Raya McHenry Independence Sr
Midfielder Jocelyn Patton Stafford Fr
Midfielder Maddy Pulliam Stafford Sr
Defender Kadyn DeLeva Stafford Sr
Defender Keelyn Howie Independence Sr
Defender Maggie Limbert Independence Jr
Defender Brielle Mayfield Hartwood Soph
Defender Avery Woodring Independence Jr
Goalkeeper Katie Barnes Forest Park Sr
Player of the Year Abby Giusto Independence Sr
Coach of the Year Jennifer Darrow Indpendence
SECOND TEAM ALL-REGION
POSITION FIRST NAME LAST NAME SCHOOL YEAR
Forward Madison Adams Patriot Soph
Forward Ashleigh Blankenship Gainesville Sr
Forward Amanda Ingraham Mountain View Sr
Forward Sophia Nakao Colgan Jr
Forward Morgan Smith Woodbridge Sr
Midfielder Brenna Beall Gainesville Sr
Midfielder Isabella Cage Independence Soph
Midfielder Robyn Francis Patriot Soph
Midfielder Gabby Kehler Forest Park Jr
Midfielder Kaylee Mountjoy Mountain View Sr
Defender Addy Ehrmantraut Forest Park Soph
Defender Gigi Groat Woodbridge Jr
Defender Lauren Pahls Colgan Jr
Defender Carleigh Puhlick Patriot Sr
Defender Lucy Sargent Mountain View Sr
Goalkeeper Chloe Nobels Independence Soph