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Sports

All-Class 6, Region B field hockey team

By InsideNoVa Staff,

5 days ago
https://img.particlenews.com/image.php?url=06xYz8_1GngshPe00

FIRST TEAM ALL-REGION

POSITION FIRST NAME LAST NAME SCHOOL YEAR

Forward Emry Brewer Stafford Sr

Forward Lucy Demcsak Independence Sr

Forward Lily Hanson Mountain View Sr

Forward Alex Santiago Patriot Jr

Forward Hayleigh Taylor Stafford Soph

Midfielder Abby Giusto Independence Sr

Midfielder Samantha Kennedy Colgan Sr

Midfielder Raya McHenry Independence Sr

Midfielder Jocelyn Patton Stafford Fr

Midfielder Maddy Pulliam Stafford Sr

Defender Kadyn DeLeva Stafford Sr

Defender Keelyn Howie Independence Sr

Defender Maggie Limbert Independence Jr

Defender Brielle Mayfield Hartwood Soph

Defender Avery Woodring Independence Jr

Goalkeeper Katie Barnes Forest Park Sr

Player of the Year Abby Giusto Independence Sr

Coach of the Year Jennifer Darrow Indpendence

SECOND TEAM ALL-REGION

POSITION FIRST NAME LAST NAME SCHOOL YEAR

Forward Madison Adams Patriot Soph

Forward Ashleigh Blankenship Gainesville Sr

Forward Amanda Ingraham Mountain View Sr

Forward Sophia Nakao Colgan Jr

Forward Morgan Smith Woodbridge Sr

Midfielder Brenna Beall Gainesville Sr

Midfielder Isabella Cage Independence Soph

Midfielder Robyn Francis Patriot Soph

Midfielder Gabby Kehler Forest Park Jr

Midfielder Kaylee Mountjoy Mountain View Sr

Defender Addy Ehrmantraut Forest Park Soph

Defender Gigi Groat Woodbridge Jr

Defender Lauren Pahls Colgan Jr

Defender Carleigh Puhlick Patriot Sr

Defender Lucy Sargent Mountain View Sr

Goalkeeper Chloe Nobels Independence Soph

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