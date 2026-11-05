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Logansport
Same-day pregnancy resources available in Logansport
4 days ago
Cass County Health Department at 1616 Smith St., Logansport is offering walk-in pregnancy tests, ultrasounds, and pregnancy resources and support on Thursday, November 5 until 3:30 p.m. No appointment is needed, and anyone in need of these services can stop in for help and support.
This content is adapted from materials provided by Cass County Health Department
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