\u003cbody>\u003cdiv>\u003cp>\u003cimg src="https://img.particlenews.com/image.php?type=thumbnail_580x000&url=4PyOIj_1Gqlwk9r00" alt="https://img.particlenews.com/image.php?url=4PyOIj_1Gqlwk9r00" width="1743" height="1189" >\u003c/p>\u003cp>Reysuka poses with a T. Rex skeleton. She funds all her paleontology research through an OnlyFans account.\u003c/p>\u003cp>\u003cnbtemplate data-content="eyJhcGlLZXkiOiAiZDgxM2Q5Yzg3NTI3N2IzNWU0YzRmZDM0NTAyMjJkNmQiLCAiZGVzY3JpcHRpb24iOiAiU3Vic2NyaWJlIHRvIHRoZSBJZGFobyBTdGF0ZSBKb3VybmFsIiwgImV2ZW50IjogIm1wX3N1YnNjcmlwdGlvbl9idXR0b25fY2xpY2tfZXZlbnQiLCAidXJsIjogImh0dHBzOi8vaWRhaG9zdGF0ZWpvdXJuYWwuY29tL3N1YnNjcmliZSIsICJtZWRpYUlkIjogMTU5MTcwMiwgInRpdGxlIjogIlRyZXgxLnBuZyJ9" data-id="MediaPlatformAmplitudeButton">\u003c/nbtemplate>\u003c/p>\u003c/div>\u003c/body>