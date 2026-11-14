\u003cbody>\u003cdiv>\u003cp>\u003cimg src="https://img.particlenews.com/image.php?type=thumbnail_580x000&url=1369US_1H4MJbMc00" alt="https://img.particlenews.com/image.php?url=1369US_1H4MJbMc00" width="1662" height="1247" >\u003c/p>\u003cp>Live scores will be updates throughout the night. If you have scores to report, please send them to sports@idahopress.com.\u003c/p>\u003cp>5A\u003c/p>\u003cp>Columbia 38, Hillcrest 30, FINAL\u003c/p>\u003cp>Bishop Kelly 47, Lakeland 14, FINAL\u003c/p>\u003cp>4A\u003c/p>\u003cp>Homedale 35, Fruitland 12, FINAL\u003c/p>\u003cp>Sugar-Salem 27, Weiser 20, FINAL\u003c/p>\u003cp>3A\u003c/p>\u003cp>Declo 23, Melba 8, FINAL\u003c/p>\u003cp>\u003cnbtemplate data-content="eyJhcGlLZXkiOiAiZDgxM2Q5Yzg3NTI3N2IzNWU0YzRmZDM0NTAyMjJkNmQiLCAiZGVzY3JpcHRpb24iOiAiU3Vic2NyaWJlIHRvIHRoZSBJZGFobyBQcmVzcyIsICJldmVudCI6ICJtcF9zdWJzY3JpcHRpb25fYnV0dG9uX2NsaWNrX2V2ZW50IiwgInVybCI6ICJodHRwczovL2lkYWhvcHJlc3MuY29tL3N1YnNjcmliZSIsICJtZWRpYUlkIjogMTU5MTcwNCwgInRpdGxlIjogIkxJVkUgU0NPUkVCT0FSRDogUHJlcCBmb290YmFsbCBnYW1lcyBmb3IgTm92LiAxMyJ9" data-id="MediaPlatformAmplitudeButton">\u003c/nbtemplate>\u003c/p>\u003c/div>\u003c/body>