\u003cbody>\u003cdiv>\u003cfigure>\u003cimg src="https://img.particlenews.com/image.php?type=thumbnail_580x000&url=1MowUV_1H5Ewiwt00" alt="https://img.particlenews.com/image.php?url=1MowUV_1H5Ewiwt00" width="249" height="207" >\u003cfigcaption>KSHSAA State Football 2026\u003c/figcaption>\u003c/figure>\u003cp>\u003cb>Class 6A\u003c/b>\u003c/p>\u003cp>Derby 45, Wichita Northwest 28\u003c/p>\u003cp>Manhattan 28, Maize 24\u003c/p>\u003cp>Mill Valley 48, Olathe North 14\u003c/p>\u003cp>Gardner-Edgerton 43, Olathe Northwest 36\u003c/p>\u003cp>\u003cb>Class 5A\u003c/b>\u003c/p>\u003cp>Bishop Carroll 3, Andover 0\u003c/p>\u003cp>Kapaun-Mt. Carmel 24, Hays 23\u003c/p>\u003cp>Blue Valley 27, De Soto 0\u003c/p>\u003cp>Spring Hill 28, Basehor-Linwood 23\u003c/p>\u003cp>\u003cb>Class 4A\u003c/b>\u003c/p>\u003cp>McPherson 27, Wellington 24\u003c/p>\u003cp>Buhler 36, Wamego 20\u003c/p>\u003cp>Bishop Miege 50, Eudora 7\u003c/p>\u003cp>Tonganoxie 34, Ottawa 10\u003c/p>\u003cp>\u003cb>Class 3A \u003c/b>\u003c/p>\u003cp>Andale 45, Hoisington 8\u003c/p>\u003cp>Holcomb 31, Hesston 28\u003c/p>\u003cp>Frontenac 35, Baldwin 20\u003c/p>\u003cp>Jefferson West 14, Nemaha Central 7\u003c/p>\u003cp>\u003cb>Class 2A\u003c/b>\u003c/p>\u003cp>Garden Plain 16, Council Grove 14\u003c/p>\u003cp>Marysville 18, Beloit 16\u003c/p>\u003cp>Silver Lake 63, Riverside 14\u003c/p>\u003cp>Caney Valley 16, Sabetha 14\u003c/p>\u003cp>\u003cb>Class 1A\u003c/b>\u003c/p>\u003cp>Sterling 24, Smith Center 18\u003c/p>\u003cp>Inman 28, TMP-Marian 7\u003c/p>\u003cp>Centralia 20, St. Marys 14\u003c/p>\u003cp>Rossville 35, Olpe 10\u003c/p>\u003cp>\u003cb>8-Man DI\u003c/b>\u003c/p>\u003cp>Lincoln 22, Hoxie 18\u003c/p>\u003cp>Wichita County 28, South Central 22\u003c/p>\u003cp>Oswego 82, Canton-Galva 36\u003c/p>\u003cp>Clifton-Clyde 72, South Sumner 52\u003c/p>\u003cp>\u003cb>8-Man DII\u003c/b>\u003c/p>\u003cp>Hodgeman County 26, Sylvan-Lucas 22\u003c/p>\u003cp>Little River 54, Victoria 8\u003c/p>\u003cp>Hanover 52, Cunningham 6\u003c/p>\u003cp>Axtell 62, Lebo 12\u003c/p>\u003cp>6-Man Regional\u003c/p>\u003cp>Wheatland-Grinnell 19, Ingalls 12\u003c/p>\u003cp>Weskan 30, South Barber 18\u003c/p>\u003cp>Otis-Bison 34, Peabody-Burns 13\u003c/p>\u003cp>Tescott 49, Centre 0\u003c/p>\u003c/div>\u003c/body>