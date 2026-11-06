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Horizon City

Horizon City opens Christmas parade registration

8 days ago
https://img.particlenews.com/image.php?url=1gtCpk_1GpyElA400

The Town of Horizon City has released registration information for this year’s Annual Christmas Celebration and Parade. Residents and groups can review details and sign-up requirements in the official parade packet. Registration information: https://www.horizoncity.org/wp-content/uploads/2026-Christmas-Parade-Packet.pdf

This content is adapted from materials provided by Town of Horizon City, Texas

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