undefined
Posts
undefined
Followers
User since undefined NaN
Horizon City
Horizon City opens Christmas parade registration
8 days ago
The Town of Horizon City has released registration information for this year’s Annual Christmas Celebration and Parade. Residents and groups can review details and sign-up requirements in the official parade packet. Registration information: https://www.horizoncity.org/wp-content/uploads/2026-Christmas-Parade-Packet.pdf
This content is adapted from materials provided by Town of Horizon City, Texas
This article includes content summarized and organized with AI tools, which can make mistakes. Learn more.