undefined
Posts
undefined
Followers
Senior dining menus for Nov. 16-Nov. 20, 2026
By Winona Whitaker,12 days ago
Belle Plaine and Marengo
Marengo Senior Dining, located at 1083 Court Ave. in Marengo, serves meals to seniors at noon daily. In Belle Plaine, meals are served at 1309 Fifth Ave.
To sign up for the programs, call Ginny at 319-444-3135. For delivery or to make a reservation, call 319-444-3135 in Belle Plaine or 319-642-5817 in Marengo.
Monday, Nov 16: breaded fish, party potatoes, Brussels sprouts, Mandarin oranges, bread and butter.
Tuesday, Nov. 17: loose meat sandwich, chips, green beans, fruit cup, cookie.
Wednesday, Nov. 18: Thanksgiving dinner.
Thursday, Nov. 19; tuna and noodles, peas, pineapple, graham crackers, bread and butter.
Friday, Nov. 20: cook’s choice.
North English, Millersburg
Senior meals are served at noon in North English and Millersburg. Call one day ahead for reservations and for carry-out, 319-664-3283. Meals are subject to change.
Monday, Nov. 16: tater-tot casserole; vegetables, fruit, milk.
Tuesday, Nov. 17: fish patty on a bun, vegetables, fruit, milk.
Wednesday, Nov. 18: turkey, mashed potatoes with gravy, green bean casserole, cranberry sauce, pumpkin dessert, milk.
Thursday, Nov. 19: closed.
Friday, Nov. 20: tuna noodle casserole, vegetables, fruit, milk.