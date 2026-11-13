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Glen Allen
Obituary - Elsie Edwards Sims
By Citizen Staff Reports,4 days ago
Mrs. Elsie Edwards Sims, 95, of Glen Allen, Va., widow of Charles Jeter Sims, died November 8, 2026. She is survived by her daughter, Patricia S. Conyers, son-in-law, Albert E. Conyers, Jr., and grandson, Stephen C. Conyers. Graveside services will be held Friday, November 13, 2026 at 12:00 PM at Greenwood Memorial Gardens, 12609 Patterson Avenue, Richmond, Va. 23238. She will be dearly missed by her family and friends.