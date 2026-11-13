Mrs. Elsie Edwards Sims, 95, of Glen Allen, Va., widow of Charles Jeter Sims, died November 8, 2026. She is survived by her daughter, Patricia S. Conyers, son-in-law, Albert E. Conyers, Jr., and grandson, Stephen C. Conyers. Graveside services will be held Friday, November 13, 2026 at 12:00 PM at Greenwood Memorial Gardens, 12609 Patterson Avenue, Richmond, Va. 23238. She will be dearly missed by her family and friends.