undefined
Posts
undefined
Followers
User since undefined NaN
San Bernardino
Aerie Officer Training in San Bernardino Saturday
11 days ago
Fraternal Order of Eagles members interested in becoming Aerie officers are invited to attend an Aerie Officer Training on Saturday at Mighty 506 in San Bernardino as part of District Weekend events. The training is aimed at those who want to learn how to serve in an officer role.
This content is adapted from materials provided by Fraternal Order of Eagles Hemacinto 4055
This article includes content summarized and organized with AI tools, which can make mistakes. Learn more.