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Breckinridge County
Adult & Teen Cooking Class at Library Nov. 16
5 days ago
Breckinridge County Public Library – Hardinsburg Library will hold an Adult & Teen Cooking Class on Monday, November 16 at 12:00 p.m. and 5:00 p.m. CT. Participants will learn to make Chia Tiramisu, and registration is required.
This content is adapted from materials provided by Breckinridge County Public Library
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