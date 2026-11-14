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Friday's Scores
By The Associated Press,12 days ago
PREP FOOTBALL=
Blessed Trinity 41, MLK Jr. 14
Bulloch 44, Brookstone 14
Dublin 60, Vidalia 20
Lithonia 34, Jones County 24
Marist 37, Cambridge 7
Southwest Georgia Academy 44, Southland 17
Valwood 45, Briarwood 0
Westfield (GA) 49, Athens Christian 35
GHSA Playoffs=
Class AAAAAAA=
First Round=
Archer 24, North Cobb 17
Brookwood 49, Norcross 0
Buford (GA) 30, Marietta 6
Carrollton 55, North Forsyth (GA) 7
Colquitt County 52, Lambert 26
East Coweta 44, Denmark 13
Grayson 49, Camden County 0
Lowndes 62, South Forsyth 27
McEachern 24, Harrison 7
Newton 42, Collins Hill 15
North Gwinnett 53, North Atlanta 28
Parkview 63, South Gwinnett 56
Peachtree Ridge 31, Hillgrove 27
Richmond Hill 21, North Paulding 16
Valdosta 63, West Forsyth (GA) 7
Westlake 35, Walton 14
Class AAAAAA=
First Round=
Bradwell Institute 56, Dunwoody 40
Clarke Central 28, South Effingham 20
Coffee 12, Tift County 0
Creekside 69, Shiloh 7
East Paulding 48, Loganville 20
Gainesville 59, Lassiter 10
Jackson County 47, Creekview 0
Kell 37, Houston County 17
Lee County 55, Northside-Warner Robins 0
Milton (GA) 48, Northside-Columbus 6
New Manchester 42, Heritage-Conyers 36, OT
Newnan 37, Habersham Central 7
Roswell 38, Effingham County 27
Sequoyah 41, Walnut Grove 3
Thomas County Central 56, Veterans 6
Woodward Academy 24, Hughes 21
Class AAAAA=
First Round=
Benedictine Military 35, Whitewater 10
Cartersville 42, Perry (GA) 3
Cass 28, Villa Rica 7
Centennial 17, Mays 10
Central-Carrollton 49, Jonesboro 12
Dalton 52, Griffin 19
Jefferson 28, Warner Robins 14
North Oconee 52, Dutchtown 6
Richmond Academy 49, Statesboro 34
Stockbridge 42, Flowery Branch 37
Tucker 21, Southwest DeKalb 17
Ware County 45, Cedartown 0
Class AAAA=
First Round=
Troup County 69, Mt. Zion-Jonesboro 7
Class AAA=
First Round=
Appling County 41, Jackson 10
Callaway 28, Elbert County 17
Carver-Columbus 32, Burke County 28
Columbia 56, Beach 0
Hapeville 26, Miller Grove 7
Hart County 48, Murray County 14
Hephzibah 55, Pike County 14
KIPP Atlanta 56, Haralson County 3
Lamar County 22, Worth County 19
Lumpkin County 34, LaFayette 13
North Murray 34, Ringgold 23
Northeast-Macon 49, Thomson 28
Pierce County 41, Westside-Augusta 18
Rockmart 56, Washington County 14
Stephens County 42, Crisp County 23
Toombs County 88, Temple 0
Class AA=
First Round=
ACE Charter 14, Monticello 10
Bleckley County 59, Jefferson County 14
Bremen 52, Washington (GA) 19
Commerce 49, Gordon Lee 0
Dodge County 41, Berrien 22
Fannin County 35, Cook 28
Fitzgerald 24, Rabun County 3
Heard County 49, Bacon County 14
Jeff Davis 14, East Laurens 13
Laney 50, Brooks County 0
Model 49, Mt. Zion-Carrollton 0
Pepperell 30, Putnam County 21
Social Circle 27, Dade County 13
Swainsboro 31, Screven County 6
Thomasville 47, Utopian 12
Class A=
First Round=
Bowdon 38, Manchester 7
Charlton County 41, Lake Oconee 13
Clinch County 42, McIntosh County Academy 7
Emanuel County Institute 36, Montgomery County 0
Johnson County 48, Greene County 0
Lincoln County 21, Irwin County 0
Macon County 35, Early County 7
Mitchell County 30, Miller County 22
Portal 41, Glascock County 6
Randolph-Clay 44, Telfair County 14
Schley County 56, Hawkinsville 14
Taylor County 38, Seminole County 14
Treutlen 35, Wheeler County 6
Trion 35, B.E.S.T. Academy 6
Warren County 37, Jenkins County 27
Washington-Wilkes 35, Claxton 14
Private=
First Round=
Calvary Day 52, Westminster 0
Christian Heritage 42, Pace Academy 14
Darlington 42, Mt. Bethel 38
Fellowship Christian School 58, Landmark Christian 27
Greater Atlanta Christian 44, Mt. Paran Christian 14
Hebron Christian Academy 30, Eagle's Landing Christian 16
King's Ridge 35, Athens Academy 14
North Cobb Christian 35, Trinity Christian-Sharpsburg 14
Savannah Christian Prep 38, Providence Christian 28
Wesleyan 42, Walker 14
Whitefield Academy 63, Mt. Pisgah Christian 6
SCISA Playoffs=
Class 3A=
Semifinal=
Bethesda Academy 43, Hilton Head Christian Academy, S.C. 14
Some high school football scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/