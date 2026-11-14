undefined
Posts
undefined
Followers
UCF 84, Georgia Southern 70
By Sportradar,12 days ago
GEORGIA SOUTHERN (1-3)
Claytor 5-16 2-2 15, Crissman 2-5 0-0 6, Smith 4-16 3-4 13, Gardner 7-21 9-10 25, J.Williams 1-1 1-2 3, Davis 1-4 1-2 4, Savane 1-2 0-0 2, James 1-2 0-0 2, Dixon 0-2 0-0 0, Crawford 0-1 0-0 0. Totals 22-70 16-20 70.
UCF (4-0)
Malone 4-6 2-2 12, Bol 2-3 3-4 7, A.Dean 9-12 2-3 21, Johnson 10-17 5-6 25, Kugel 3-8 0-0 6, Walker 2-6 2-2 6, Abass 2-2 1-1 5, Pacheco 0-2 0-0 0, Vasko 1-2 0-0 2, Swann 0-4 0-0 0, Hulsewe 0-1 0-0 0. Totals 33-63 15-18 84.
Halftime_UCF 36-27. 3-Point Goals_Georgia Southern 10-39 (Claytor 3-10, Crissman 2-5, Gardner 2-6, Smith 2-11, Davis 1-4, Crawford 0-1, Dixon 0-1, James 0-1), UCF 3-14 (Malone 2-4, A.Dean 1-2, Johnson 0-1, Walker 0-1, Kugel 0-2, Pacheco 0-2, Swann 0-2). Rebounds_Georgia Southern 31 (Gardner 11), UCF 43 (Bol 11). Assists_Georgia Southern 9 (Claytor 3), UCF 15 (Kugel 6). Total Fouls_Georgia Southern 20, UCF 17. A_5,532 (9,465).