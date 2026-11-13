undefined
Posts
undefined
Followers
Gwinnett County Restaurant Report Card – 11/12/2026
The Gwinnett, Newton & Rockdale County Health Departments conducted food service inspections in Gwinnett County on 11/12/2026. The following 21 establishments were inspected.
🔴 Grade U (Failing) = below 70 | 🟠 Grade C = 70–79 | 🟡 Grade B = 80–89 | 🟢 Grade A = 90–100
🔴 FAILING (below 70) — 2 locations
Pho Dai Nam Vietnamese Kitchen — 🔴 58 (FAILING)• Inspected: 11-12-2026 • 5495 Jimmy Carter Blvd Suite B-25 Norcross GA 30093NORCROSS TAICHI TEA — 🔴 61 (FAILING)• Inspected: 11-12-2026 • 6135 Peachtree Pkwy Suite 200 Peachtree Corners GA 30092
🟡 Grade B (80–89) — 5 locations
CHINA KING — 🟡 87 (Grade B)• Inspected: 11-12-2026 • 3410 Sugarloaf Pkwy Suite D Lawrenceville GA 30044WINGS & PHILLY — 🟡 88 (Grade B)• Inspected: 11-12-2026 • 3375 Sugarloaf Pkwy Suite 104 Lawrenceville GA 30044KINGSTON 30 JAMAICAN RESTAURANT — 🟡 88 (Grade B)• Inspected: 11-12-2026 • 455 Grayson Hwy Suite 128 Lawrenceville GA 30046J-ONE HIBACHI SUSHI — 🟡 88 (Grade B)• Inspected: 11-12-2026 • 3350 Steve Reynolds Blvd Suite 302 Duluth GA 30096Masterpiece — 🟡 89 (Grade B)• Inspected: 11-12-2026 • 3940 Buford Hwy Suite B103 Duluth GA 30096
🟢 Grade A (90–100) — 14 locations
AMERICAN DELI — 🟢 91 (Grade A)• Inspected: 11-12-2026 • 2725 HAMILTON MILL ROAD SUITE 1100 BUFORD GA 30519Yany Express — 🟢 92 (Grade A)• Inspected: 11-12-2026 • 5495 Jimmy Carter Blvd Suite A-13 Norcross GA 30093CLOUD 88 BILLIARDS — 🟢 92 (Grade A)• Inspected: 11-12-2026 • 2077 Beaver Ruin Rd Suite 90-4 Norcross GA 30071SGD TOFU HOUSE — 🟢 92 (Grade A)• Inspected: 11-12-2026 • 3131 Lawrenceville-Suwanee Rd Suite B1 Suwanee GA 30024ATL SUSHI PHO — 🟢 92 (Grade A)• Inspected: 11-12-2026 • 1152 Auburn Rd Suite 201 Dacula GA 30019MACHU PICCHU THE INCAN WAY — 🟢 93 (Grade A)• Inspected: 11-12-2026 • 860 Duluth Hwy Suite 144 Lawrenceville GA 30043MARISCOS LA RIVIERA NAYARIT — 🟢 94 (Grade A)• Inspected: 11-12-2026 • 5385 Jimmy Carter Blvd Suite 300 Norcross GA 30093THAI KITCHEN SUSHI BAR — 🟢 96 (Grade A)• Inspected: 11-12-2026 • 2218 Main St E Snellville GA 30078LAQUINTA BY WYNDHAM — 🟢 97 (Grade A)• Inspected: 11-12-2026 • 3450 Venture Pkwy NW Duluth GA 30096LA OAXAQUENA TAQUERIA — 🟢 98 (Grade A)• Inspected: 11-12-2026 • 3083 Breckinridge Blvd Suite 190 Duluth GA 30096TWO SSAM KOREAN DISHES — 🟢 99 (Grade A)• Inspected: 11-12-2026 • 2850 Lawrenceville-Suwanee Rd Suite F Suwanee GA 30024KFC / TACO BELL — 🟢 99 (Grade A)• Inspected: 11-12-2026 • 4025 Holcomb Bridge Rd Peachtree Corners GA 30092AWAKE COFFEE COMPANY — 🟢 99 (Grade A)• Inspected: 11-12-2026 • 3265 Lawrenceville-Suwanee Rd Suite C Suwanee GA 30024La Moreliana — 🟢 100 (Grade A)• Inspected: 11-12-2026 • 5395 Jimmy Carter Blvd Suite A400 Norcross GA 30093
Source: Gwinnett, Newton & Rockdale County Health Departments. Data reflects food service inspections conducted on 11/12/2026.