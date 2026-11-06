undefined
Posts
undefined
Followers
Georgia Tech 84, Samford 58
By XML Team Solutions,8 days ago
SAMFORD (1-1)
Bjornstad 2-5 2-3 6, Morris 2-4 4-4 9, Rivera 3-8 0-0 8, Roberson 4-11 0-2 8, Yarbrough 5-13 3-3 15, Baguda 0-1 2-2 2, Barnes 2-8 4-4 8, Brewer 1-3 0-0 2, Hape 0-3 0-0 0, Martin 0-1 0-0 0, Totals 19-57 15-18 58
GEORGIA TECH (2-0)
Termis 0-1 0-0 0, Foster 6-11 3-4 16, Moon 4-6 4-4 14, Ode 8-12 0-0 18, Walker 6-14 4-4 16, Dieng 0-1 0-0 0, Mukeba 1-2 1-1 3, Conza 0-0 0-0 0, Munoz 1-5 3-3 6, Noguero 3-7 1-2 8, Urdiain 1-2 0-0 3, Washington 0-0 0-0 0, Totals 30-61 16-18 84
Samford13181215—58Georgia Tech19222221—84
3-Point Goals_Samford 5-24 (Morris 1-1, Rivera 2-6, Roberson 0-2, Yarbrough 2-6, Barnes 0-5, Brewer 0-1, Hape 0-2, Martin 0-1), Georgia Tech 8-20 (Termis 0-1, Foster 1-3, Moon 2-2, Ode 2-3, Walker 0-4, Munoz 1-3, Noguero 1-2, Urdiain 1-2). Assists_Samford 15 (Morris 5), Georgia Tech 26 (Moon 4, Munoz 4, Termis 4). Fouled Out_None. Rebounds_Samford 35 (Brewer 7), Georgia Tech 35 (Foster 8). Total Fouls_Samford 19, Georgia Tech 19. Technical Fouls_None. A_2,131.