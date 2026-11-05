Gwinnett County Restaurant Report Card – 11/04/2026

The Gwinnett, Newton & Rockdale County Health Departments conducted food service inspections in Gwinnett County on 11/04/2026. The following 22 establishments were inspected.

🔴 Grade U (Failing) = below 70 | 🟠 Grade C = 70–79 | 🟡 Grade B = 80–89 | 🟢 Grade A = 90–100

🔴 FAILING (below 70) — 2 locations

THAI KITCHEN SUSHI BAR — 🔴 35 (FAILING)• Inspected: 11-04-2026 • 2218 Main St E Snellville GA 30078GA TA QUAN — 🔴 46 (FAILING)• Inspected: 11-04-2026 • 5495 Jimmy Carter Blvd Suite A2 Norcross GA 30093

🟡 Grade B (80–89) — 3 locations

ODEN SPICY HOT POT — 🟡 81 (Grade B)• Inspected: 11-04-2026 • 3780 Old Norcross Rd Suite 306 Duluth GA 30096KABAB HUT — 🟡 86 (Grade B)• Inspected: 11-04-2026 • 880 Indian Trail Lilburn Rd NW Suite D Lilburn GA 30047FAMILY RESTAURANT — 🟡 87 (Grade B)• Inspected: 11-04-2026 • 3175 Buford Hwy Suite 104 and 105 Duluth GA 30096

🟢 Grade A (90–100) — 17 locations

MOE'S ORIGINAL BBQ — 🟢 90 (Grade A)• Inspected: 11-04-2026 • 5005 Peachtree Pkwy Suite 810 Peachtree Corners GA 30092VILMAS PUPUSERIA Y ANTOJITOS CENTRO AMERICANOS — 🟢 91 (Grade A)• Inspected: 11-04-2026 • 5824 Singleton Rd Suite 102 and 103 Norcross GA 30093MOES SOUTHWEST GRILL — 🟢 91 (Grade A)• Inspected: 11-04-2026 • 1850 Scenic Hwy N Suite 140 Snellville GA 30078Q6 SOCIETY — 🟢 91 (Grade A)• Inspected: 11-04-2026 • 1680 Mall of Georgia Blvd Suite 1740 Buford GA 30519LEGENDS CLUBHOUSE RESTAURANT — 🟢 93 (Grade A)• Inspected: 11-04-2026 • 5473 Legends Dr Braselton GA 30517DAIRY QUEEN — 🟢 95 (Grade A)• Inspected: 11-04-2026 • 3202 Buford Hwy Duluth GA 30096LAOWEIDAO — 🟢 95 (Grade A)• Inspected: 11-04-2026 • 3875 Venture Dr Suite A-7 Duluth GA 30096DUNKIN DONUTS — 🟢 96 (Grade A)• Inspected: 11-04-2026 • 4221 Atlanta Hwy Suite 803 Loganville GA 30052TACO MAC — 🟢 96 (Grade A)• Inspected: 11-04-2026 • 3250 Woodward Crossing Blvd Buford GA 30519INDIO BREWING — 🟢 99 (Grade A)• Inspected: 11-04-2026 • 5019 W Broad St NE M145 Sugar Hill GA 30518SPICYHILL CARIBBEAN RESTAURANT — 🟢 100 (Grade A)• Inspected: 11-04-2026 • 850 Scenic Hwy S Suite A Lawrenceville GA 30045WASABI & SUSHI — 🟢 100 (Grade A)• Inspected: 11-04-2026 • 1291 Old Peachtree Rd NW Suwanee GA 30024LAKE LANIER CATERING FOOD TRUCK — 🟢 100 (Grade A)• Inspected: 11-04-2026 • 55 E Main St NE Buford GA 30518SUMO HIBACHI AND WINGS — 🟢 100 (Grade A)• Inspected: 11-04-2026 • 3465 Duluth Hwy 120 Suite C Bldg 500 Duluth GA 30096LA TROPICANA HELADERIA — 🟢 100 (Grade A)• Inspected: 11-04-2026 • 2066 Beaver Ruin Rd Suite J Norcross GA 30071LA MEJOR DE MICHOACAN — 🟢 100 (Grade A)• Inspected: 11-04-2026 • 5824 Singleton Rd Suite 104 Norcross GA 30093MAMA EMPANADAS — 🟢 100 (Grade A)• Inspected: 11-04-2026 • 605 Indian Trail Lilburn Rd NW Suite 207 Lilburn GA 30047

Source: Gwinnett, Newton & Rockdale County Health Departments. Data reflects food service inspections conducted on 11/04/2026.