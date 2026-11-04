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Grovetown
📢 Free Friday English classes for CCSD parents start Nov. 13
3 days ago
📢 Free English classes for CCSD parents in Grovetown
The Columbia County School District is offering free English classes for parents of CCSD students.
Class details:
- Who: Parents of CCSD students
- What: Free beginner and intermediate English classes
- When: Fridays, starting November 13, 2026
- Time: Afternoon and evening options, set based on parent interest and availability
- Where: Grovetown Middle School, 5463 Harlem Grovetown Road, Grovetown
- Registration: Opens November 4, 2026
Parents who want to join can register online starting November 4, 2026. The flexible schedule is meant to help more families take part and build their English skills in a welcoming setting.
More Info: Register Today for Free English Classes for Parent...
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