GSU alumnus earns 2026 Business Excellence Award

Grambling State University alumnus Mark Anthony Edmonson, Chief Marketing Officer of Newman’s Own, has been named the 2026 Business Excellence Award recipient by the Fifth Annual Kicks Ball, presented by adidas. Guests are invited to celebrate Edmonson and other honorees on Friday, November 27, 2026, at the Hilton New Orleans Riverside. Secure tickets at gsukicksball.com.

This content is adapted from materials provided by Grambling State University