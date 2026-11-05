Fall Membership Mingle at The Element Nov. 10

The Bainbridge-Decatur County Chamber of Commerce will hold a Fall Membership Mingle at The Element in Downtown Bainbridge on Tuesday, November 10, 5:30–7:30 PM. Chamber members can network and enjoy a river view; the first 50 registered guests get a free drink ticket, and light bites will be served. Registration is required. Register here: https://business.bainbridgegachamber.com/events/details/fall-membership-mingle-at-the-element-5504

This content is adapted from materials provided by Bainbridge-Decatur County Chamber of Commerce