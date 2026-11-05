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Franklin
📅 Today in Franklin: Fundraiser, Friendsgiving & Town Meetings
3 days ago
Here’s what’s going on in Franklin, MA on Thursday, November 5, 2026:
Events
- 4:00 PM – FHS Boys Hockey fundraiser at The Shed
- 6:30 PM – LGBTQ Alliance: Friendsgiving at Franklin TV and Radio
Town meetings
- 12:00 PM – Town Council Communications Subcommittee Meeting
- 4:00 PM – Franklin Commission on Disability
- 7:00 PM – Conservation Commission Meeting – CANCELED (no agenda)
You can also check:
- Senior Center November events: https://www.franklinma.gov/DocumentCenter/View/11398/November-2026?bidId=
- Community event calendar: https://bit.ly/FranklinCommunityCalendar
- Submit an event: https://bit.ly/Submit2Calendar
- Town meeting calendar: https://www.franklinma.gov/Calendar.aspx
- School district calendar: https://franklinpublicschooldistrictma.sites.thrillshare.com/o/fpsd/page/school-calendar
More Info: Franklin Matters: What's happening in Franklin, MA...
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