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Franklin

📅 Today in Franklin: Fundraiser, Friendsgiving & Town Meetings

3 days ago
https://img.particlenews.com/image.php?url=4Th8fM_1GnDEMX600

Here’s what’s going on in Franklin, MA on Thursday, November 5, 2026:

Events

  • 4:00 PM – FHS Boys Hockey fundraiser at The Shed
  • 6:30 PM – LGBTQ Alliance: Friendsgiving at Franklin TV and Radio

Town meetings

  • 12:00 PM – Town Council Communications Subcommittee Meeting
  • 4:00 PM – Franklin Commission on Disability
  • 7:00 PM – Conservation Commission Meeting – CANCELED (no agenda)

You can also check:

  • Senior Center November events: https://www.franklinma.gov/DocumentCenter/View/11398/November-2026?bidId=
  • Community event calendar: https://bit.ly/FranklinCommunityCalendar
  • Submit an event: https://bit.ly/Submit2Calendar
  • Town meeting calendar: https://www.franklinma.gov/Calendar.aspx
  • School district calendar: https://franklinpublicschooldistrictma.sites.thrillshare.com/o/fpsd/page/school-calendar

More Info: Franklin Matters: What's happening in Franklin, MA...

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