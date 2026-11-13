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Kenneth E. Reeder 1931-2026
By Staff Report,9 days ago
Kenneth “Ken” E. Reeder, 95, of Southern Pines, NC, and formerly of McConnellsburg, PA, passed away peacefully at home on Wednesday, November 11, 2026. Ken was born on April 5, 1931, in Fulton County, PA, the son of the late James Reeder and Katherine (Divens) Burgner. He was the widow of Margaret J. Reeder, who he married on June 3, 1950. They shared nearly 73 years of marriage before She preceded him in death on April 15, 2023.