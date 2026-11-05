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UFC
UFC Fight Night Cortes Acosta vs Walker Start Times in US, UK, Australia and more
By Jake Jeremy,4 days ago
UFC Fight Night Cortes Acosta vs Walker takes place this weekend from the Meta APEX in Las Vegas, with a start time of 5pm Eastern, 4pm Central and 2pm Pacific for the Prelims and 8pm Eastern, 7pm Central and 5pm Pacific for the Main Card.
What time does UFC Fight Night start this weekend?
Here are the global start times for UFC Fight Night this weekend from the Meta APEX in Las Vegas:
|Region (timezone)
|Prelims
|Main card
|Hawaii (HST)
|12:00 p.m. Sat
|3:00 p.m. Sat
|Alaska (AKST)
|1:00 p.m. Sat
|4:00 p.m. Sat
|US Pacific (PST)
|2:00 p.m. Sat
|5:00 p.m. Sat
|US Mountain (MST)
|3:00 p.m. Sat
|6:00 p.m. Sat
|US Central (CST)
|4:00 p.m. Sat
|7:00 p.m. Sat
|US Eastern (EST)
|5:00 p.m. Sat
|8:00 p.m. Sat
|Atlantic Canada (AST)
|6:00 p.m. Sat
|9:00 p.m. Sat
|Newfoundland (NST)
|6:30 p.m. Sat
|9:30 p.m. Sat
|Mexico City (CST)
|4:00 p.m. Sat
|7:00 p.m. Sat
|Bogotá / Lima
|5:00 p.m. Sat
|8:00 p.m. Sat
|São Paulo / Buenos Aires
|7:00 p.m. Sat
|10:00 p.m. Sat
|UK & Ireland (GMT)
|10:00 p.m. Sat
|1:00 a.m. Sun
|Lagos (WAT)
|11:00 p.m. Sat
|2:00 a.m. Sun
|Central Europe (CET)
|11:00 p.m. Sat
|2:00 a.m. Sun
|Athens / Cairo / Johannesburg
|12:00 a.m. Sun
|3:00 a.m. Sun
|Moscow (MSK)
|1:00 a.m. Sun
|4:00 a.m. Sun
|Dubai (GST)
|2:00 a.m. Sun
|5:00 a.m. Sun
|Karachi (PKT)
|3:00 a.m. Sun
|6:00 a.m. Sun
|India (IST)
|3:30 a.m. Sun
|6:30 a.m. Sun
|Dhaka (BST)
|4:00 a.m. Sun
|7:00 a.m. Sun
|Bangkok / Jakarta
|5:00 a.m. Sun
|8:00 a.m. Sun
|Singapore / Hong Kong / Manila
|6:00 a.m. Sun
|9:00 a.m. Sun
|Tokyo / Seoul
|7:00 a.m. Sun
|10:00 a.m. Sun
|Perth (AWST)
|6:00 a.m. Sun
|9:00 a.m. Sun
|Darwin (ACST)
|7:30 a.m. Sun
|10:30 a.m. Sun
|Brisbane (AEST)
|8:00 a.m. Sun
|11:00 a.m. Sun
|Adelaide (ACDT)
|8:30 a.m. Sun
|11:30 a.m. Sun
|Sydney / Melbourne (AEDT)
|9:00 a.m. Sun
|12:00 p.m. Sun
|Auckland (NZDT)
|11:00 a.m. Sun
|2:00 p.m. Sun