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UFC

UFC Fight Night Cortes Acosta vs Walker Start Times in US, UK, Australia and more

By Jake Jeremy,

4 days ago
https://img.particlenews.com/image.php?url=335EtK_1GnVv8hi00
By UFC

UFC Fight Night Cortes Acosta vs Walker takes place this weekend from the Meta APEX in Las Vegas, with a start time of 5pm Eastern, 4pm Central and 2pm Pacific for the Prelims and 8pm Eastern, 7pm Central and 5pm Pacific for the Main Card.

What time does UFC Fight Night start this weekend?

Here are the global start times for UFC Fight Night this weekend from the Meta APEX in Las Vegas:

Region (timezone)PrelimsMain card
Hawaii (HST)12:00 p.m. Sat3:00 p.m. Sat
Alaska (AKST)1:00 p.m. Sat4:00 p.m. Sat
US Pacific (PST)2:00 p.m. Sat5:00 p.m. Sat
US Mountain (MST)3:00 p.m. Sat6:00 p.m. Sat
US Central (CST)4:00 p.m. Sat7:00 p.m. Sat
US Eastern (EST)5:00 p.m. Sat8:00 p.m. Sat
Atlantic Canada (AST)6:00 p.m. Sat9:00 p.m. Sat
Newfoundland (NST)6:30 p.m. Sat9:30 p.m. Sat
Mexico City (CST)4:00 p.m. Sat7:00 p.m. Sat
Bogotá / Lima5:00 p.m. Sat8:00 p.m. Sat
São Paulo / Buenos Aires7:00 p.m. Sat10:00 p.m. Sat
UK & Ireland (GMT)10:00 p.m. Sat1:00 a.m. Sun
Lagos (WAT)11:00 p.m. Sat2:00 a.m. Sun
Central Europe (CET)11:00 p.m. Sat2:00 a.m. Sun
Athens / Cairo / Johannesburg12:00 a.m. Sun3:00 a.m. Sun
Moscow (MSK)1:00 a.m. Sun4:00 a.m. Sun
Dubai (GST)2:00 a.m. Sun5:00 a.m. Sun
Karachi (PKT)3:00 a.m. Sun6:00 a.m. Sun
India (IST)3:30 a.m. Sun6:30 a.m. Sun
Dhaka (BST)4:00 a.m. Sun7:00 a.m. Sun
Bangkok / Jakarta5:00 a.m. Sun8:00 a.m. Sun
Singapore / Hong Kong / Manila6:00 a.m. Sun9:00 a.m. Sun
Tokyo / Seoul7:00 a.m. Sun10:00 a.m. Sun
Perth (AWST)6:00 a.m. Sun9:00 a.m. Sun
Darwin (ACST)7:30 a.m. Sun10:30 a.m. Sun
Brisbane (AEST)8:00 a.m. Sun11:00 a.m. Sun
Adelaide (ACDT)8:30 a.m. Sun11:30 a.m. Sun
Sydney / Melbourne (AEDT)9:00 a.m. Sun12:00 p.m. Sun
Auckland (NZDT)11:00 a.m. Sun2:00 p.m. Sun
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