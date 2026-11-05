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Combat

TNA IMPACT Start Time Tonight (11-05-2026)

By Jake Jeremy,

3 days ago
https://img.particlenews.com/image.php?url=3aubxb_1GnH9wHq00
By TNA

TNA IMPACT takes place tonight from the Dothan Civic Center in Dothan, Alabama with a start time of 9pm Eastern, 8pm Central and 6pm Pacific.

Harley Hudson’s will be initiated into The Righteous, Eddie Edwards vs. Bear Bronson will take place, and if Edwards wins, Bronson must fall in line within The System. But, if Bronson wins, he gets to ‘call the shots’ in the group.Fire ‘N Flava (Kiera Hogan & Tasha Steelz) will take on Shotzi Blackheart & Allie, Frankie Kazarian and Avery Makes make their tag team debut on the show and the main event sees the Nemeth Brothers (Nic Nemeth & Ryan Nemeth) defend their TNA World Tag Team Championship against Leon Slater & Amazing Red.

What time does TNA IMPACT start tonight?

Here are the global start times for tonight’s episode of TNA IMPACT:

City / regionTime zoneStart timeDay
HonoluluHST (UTC−10)4:00 PMThu, Nov 5
AnchorageAKST (UTC−9)5:00 PMThu, Nov 5
Los Angeles, VancouverPST (UTC−8)6:00 PMThu, Nov 5
Denver, EdmontonMST (UTC−7)7:00 PMThu, Nov 5
PhoenixMST, no DST (UTC−7)7:00 PMThu, Nov 5
Chicago, Dallas, WinnipegCST (UTC−6)8:00 PMThu, Nov 5
Mexico CityCST (UTC−6)8:00 PMThu, Nov 5
New York, Toronto, MiamiEST (UTC−5)9:00 PMThu, Nov 5
Bogotá, LimaCOT / PET (UTC−5)9:00 PMThu, Nov 5
Halifax, San JuanAST (UTC−4)10:00 PMThu, Nov 5
St. John’sNST (UTC−3:30)10:30 PMThu, Nov 5
São Paulo, Buenos AiresBRT / ART (UTC−3)11:00 PMThu, Nov 5
SantiagoCLST (UTC−3)11:00 PMThu, Nov 5
Coordinated Universal TimeUTC2:00 AMFri, Nov 6
London, DublinGMT (UTC+0)2:00 AMFri, Nov 6
Lisbon, ReykjavíkWET / GMT (UTC+0)2:00 AMFri, Nov 6
Paris, Berlin, Madrid, RomeCET (UTC+1)3:00 AMFri, Nov 6
LagosWAT (UTC+1)3:00 AMFri, Nov 6
Athens, Helsinki, CairoEET (UTC+2)4:00 AMFri, Nov 6
JohannesburgSAST (UTC+2)4:00 AMFri, Nov 6
Moscow, IstanbulMSK / TRT (UTC+3)5:00 AMFri, Nov 6
Nairobi, RiyadhEAT / AST (UTC+3)5:00 AMFri, Nov 6
Dubai, Abu DhabiGST (UTC+4)6:00 AMFri, Nov 6
Karachi, TashkentPKT (UTC+5)7:00 AMFri, Nov 6
New Delhi, Mumbai, ColomboIST (UTC+5:30)7:30 AMFri, Nov 6
DhakaBST (UTC+6)8:00 AMFri, Nov 6
Bangkok, Jakarta, HanoiICT / WIB (UTC+7)9:00 AMFri, Nov 6
Singapore, Hong Kong, Beijing, Manila, PerthSGT / HKT / CST / PHT / AWST (UTC+8)10:00 AMFri, Nov 6
Tokyo, SeoulJST / KST (UTC+9)11:00 AMFri, Nov 6
DarwinACST (UTC+9:30)11:30 AMFri, Nov 6
BrisbaneAEST (UTC+10)12:00 PMFri, Nov 6
AdelaideACDT (UTC+10:30)12:30 PMFri, Nov 6
Sydney, Melbourne, CanberraAEDT (UTC+11)1:00 PMFri, Nov 6
Auckland, WellingtonNZDT (UTC+13)3:00 PMFri, Nov 6
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