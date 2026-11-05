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TNA IMPACT Start Time Tonight (11-05-2026)
By Jake Jeremy,3 days ago
TNA IMPACT takes place tonight from the Dothan Civic Center in Dothan, Alabama with a start time of 9pm Eastern, 8pm Central and 6pm Pacific.
Harley Hudson’s will be initiated into The Righteous, Eddie Edwards vs. Bear Bronson will take place, and if Edwards wins, Bronson must fall in line within The System. But, if Bronson wins, he gets to ‘call the shots’ in the group.Fire ‘N Flava (Kiera Hogan & Tasha Steelz) will take on Shotzi Blackheart & Allie, Frankie Kazarian and Avery Makes make their tag team debut on the show and the main event sees the Nemeth Brothers (Nic Nemeth & Ryan Nemeth) defend their TNA World Tag Team Championship against Leon Slater & Amazing Red.
What time does TNA IMPACT start tonight?
Here are the global start times for tonight’s episode of TNA IMPACT:
|City / region
|Time zone
|Start time
|Day
|Honolulu
|HST (UTC−10)
|4:00 PM
|Thu, Nov 5
|Anchorage
|AKST (UTC−9)
|5:00 PM
|Thu, Nov 5
|Los Angeles, Vancouver
|PST (UTC−8)
|6:00 PM
|Thu, Nov 5
|Denver, Edmonton
|MST (UTC−7)
|7:00 PM
|Thu, Nov 5
|Phoenix
|MST, no DST (UTC−7)
|7:00 PM
|Thu, Nov 5
|Chicago, Dallas, Winnipeg
|CST (UTC−6)
|8:00 PM
|Thu, Nov 5
|Mexico City
|CST (UTC−6)
|8:00 PM
|Thu, Nov 5
|New York, Toronto, Miami
|EST (UTC−5)
|9:00 PM
|Thu, Nov 5
|Bogotá, Lima
|COT / PET (UTC−5)
|9:00 PM
|Thu, Nov 5
|Halifax, San Juan
|AST (UTC−4)
|10:00 PM
|Thu, Nov 5
|St. John’s
|NST (UTC−3:30)
|10:30 PM
|Thu, Nov 5
|São Paulo, Buenos Aires
|BRT / ART (UTC−3)
|11:00 PM
|Thu, Nov 5
|Santiago
|CLST (UTC−3)
|11:00 PM
|Thu, Nov 5
|Coordinated Universal Time
|UTC
|2:00 AM
|Fri, Nov 6
|London, Dublin
|GMT (UTC+0)
|2:00 AM
|Fri, Nov 6
|Lisbon, Reykjavík
|WET / GMT (UTC+0)
|2:00 AM
|Fri, Nov 6
|Paris, Berlin, Madrid, Rome
|CET (UTC+1)
|3:00 AM
|Fri, Nov 6
|Lagos
|WAT (UTC+1)
|3:00 AM
|Fri, Nov 6
|Athens, Helsinki, Cairo
|EET (UTC+2)
|4:00 AM
|Fri, Nov 6
|Johannesburg
|SAST (UTC+2)
|4:00 AM
|Fri, Nov 6
|Moscow, Istanbul
|MSK / TRT (UTC+3)
|5:00 AM
|Fri, Nov 6
|Nairobi, Riyadh
|EAT / AST (UTC+3)
|5:00 AM
|Fri, Nov 6
|Dubai, Abu Dhabi
|GST (UTC+4)
|6:00 AM
|Fri, Nov 6
|Karachi, Tashkent
|PKT (UTC+5)
|7:00 AM
|Fri, Nov 6
|New Delhi, Mumbai, Colombo
|IST (UTC+5:30)
|7:30 AM
|Fri, Nov 6
|Dhaka
|BST (UTC+6)
|8:00 AM
|Fri, Nov 6
|Bangkok, Jakarta, Hanoi
|ICT / WIB (UTC+7)
|9:00 AM
|Fri, Nov 6
|Singapore, Hong Kong, Beijing, Manila, Perth
|SGT / HKT / CST / PHT / AWST (UTC+8)
|10:00 AM
|Fri, Nov 6
|Tokyo, Seoul
|JST / KST (UTC+9)
|11:00 AM
|Fri, Nov 6
|Darwin
|ACST (UTC+9:30)
|11:30 AM
|Fri, Nov 6
|Brisbane
|AEST (UTC+10)
|12:00 PM
|Fri, Nov 6
|Adelaide
|ACDT (UTC+10:30)
|12:30 PM
|Fri, Nov 6
|Sydney, Melbourne, Canberra
|AEDT (UTC+11)
|1:00 PM
|Fri, Nov 6
|Auckland, Wellington
|NZDT (UTC+13)
|3:00 PM
|Fri, Nov 6