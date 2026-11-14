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Eustis
📅 Weekly Lake County Farmers Market in Eustis
3 days ago
📅 Lake County Farmers Market: Weekly Thursday Hours
The Lake County Farmers Market runs every Thursday at 2101 N. County Road 452, Eustis, FL 32726.
Hours:
- June – September: 8 a.m. – noon
- October – May: 8 a.m. – 1 p.m.
On Thursday, November 19, 2026, and other Thursdays, you can shop:
- Fresh produce
- Local food
- Handmade goods
It’s a community event for all ages and a way to support local farmers and small businesses while stocking up on groceries and gifts.
More Info: Calendar • Lake County Farmers Market
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