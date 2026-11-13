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El Dorado County
Burn Day Status for Nov. 14 in El Dorado County
11 days ago
Residential outdoor burning is allowed in El Dorado County on Saturday, November 14, 2026, with a BURN DAY in both the West Slope and South Lake Tahoe areas. An El Dorado County AQMD burn permit is required for burn piles larger than 4'x4' and a CAL FIRE burn permit is required for burn piles of any size. More information and permits: EDC AQMD burn permits, CAL FIRE permits.
This content is adapted from materials provided by El Dorado Co. AQMD
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