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Lena/STAA's elite eight named to M&O-8 All-Conference team
By MATT LEHMANN,11 days ago
LENA — Lena/Saint Thomas Aquinas Academy is well represented on the Marinette and Oconto 8-man Conference All-Conference football team.
Eight Titans were chosen as some of the best gridiron warriors that the M&O-8 has to offer.
Luke Koslowsky garnered First Team laurels at running back and linebacker after rushing for 520 yards and eight touchdowns on offense while piling up 46 tackles (33 solo), four of which went for a loss, on the defensive side of the ball.
Jake Farley was a First Team choice at offensive end after hauling in a team-highs in catches (17), yards (305) and touchdowns (4). Like Koslowsky, Farley snared First Team accolades on defense as a defensive back with 20 tackles and one interception.
Farley was a four-time All-M&O-8 performer after receiving the First Team nod at kicker and Honorable Mention as a punter.
PJ Finger gave the Titans a trio of First Team defenders after making the cut as a defensive lineman with 61 tackles (45 solo), 10 stops for a loss and one sack. Finger was also a Second Team honoree at end after tallying 10 receptions for 207 yards and two scores.
Collin Van Ark was one of three First Team choices on the offensive line after helping Lena/STAA rush for 2,001 yards and 31 touchdowns.
The Titans netted two more Second Team defense selections in linebacker Kullen Fischer and lineman Clay Peters.
Fischer was Lena/STAA’s top tackler with 70 total takedowns, 49 solo stops, five tackles for loss and one sack.
For his part, Peters finished the 2026 campaign with 38 tackles (30 solo, six for loss) and one sack.
Quarterback Lucas Farley received Honorable Mention after completing 36 of his 72 passes for 590 yards and five touchdowns against just one interception. Farley also ran for 326 yards and three touchdowns on 111 touches.
Isaac Peterson was Honorable Mention at both running back and defensive back. Peterson led the Titans in rushing with 726 yards and 10 touchdowns on 97 carries while logging 41 tackles, 29 of which were solo.
Niagara quarterback Sawyer Rouse was tabbed as the M&O-8’s Offensive Player of the Year. Rouse went 48-of-95 through the air for 786 yards, nine touchdowns and five picks while rushing for 224 yards and five scores.
Suring’s Dyllan Flynn was chosen as the conference’s Defensive Player of the Year. Flynn had 104 total tackles, 43 solo tackles, 17 tackles for loss, two sacks, one forced fumble, one fumble recovery and a 90-yard interception return for a touchdown.
2026 Marinette and Oconto 8-Player All-Conference Football Team
Conference champions — Suring (6-0)
Offensive Player of the Year — Sawyer Rouse, Sr., Niagara
Defensive Player of the Year — Dyllan Flynn, Sr., Suring
First Team
Offense
Quarterback — Sawyer Rouse, Sr., Niagara
Running back — Owen Dunkes, Sr., Niagara; Luke Koslowsky, Sr., Lena/STAA
End — Abain Patterson, Sr., Niagara; Jake Farley, Sr., Lena/STAA
Offensive line — Karl Hischke, Sr., Suring; Collin Van Ark, Sr., Lena/STAA; Mason Whaley, Sr., Niagara
Defense
Defensive back — Jake Farley, Sr., Lena/STAA; Abain Patterson, Sr., Niagara
Linebacker — Owen Dunkes, Sr., Niagara; Dyllan Flynn, Sr., Suring; Luke Koslowsky, Sr., Lena/STAA
Defensive line — PJ Finger, Jr., Lena/STAA; Myles Laarman, Jr., Niagara; Grant Thomson, Sr., Suring
Special Teams
Kicker — Jake Farley, Sr., Lena/STAA
Punter — Matt Kaiser, Jr., Goodman/Pembine
Second Team
Offense
Quarterback — Taylor Booth-Stoffregen, Sr., Suring
Running back — Kroix Kempka, Sr., Suring; Grant Thomson, Sr., Suring
End — Dayne Ermis, Sr., Suring; PJ Finger, Jr., Lena/STAA; Auron Garrow, Goodman/Pembine
Offensive line — Kyle Kay, Sr., Niagara; Emelio Lopez, Soph., Suring; Dario Mondragon, Jr., Suring; James Wolford, Sr., Goodman/Pembine
Defense
Defensive back — Taylor Booth-Stoffregen, Sr., Suring; Logan Missall, Soph., Suring
Linebacker — Kullen Fischer, Soph., Lena/STAA; Matt Kaiser, Jr., Goodman/Pembine; William Seibert, Jr., Suring
Defensive line — Karl Hischke, Sr., Suring; Clay Peters, Jr., Lena/STAA; Mason Whaley, Sr., Niagara
Special Teams
Kicker — Dyllan Flynn, Sr., Suring
Punter — Abain Patterson, Sr., Niagara
Honorable Mention
Offense
Quarterback — Lucas Farley, Soph., Lena/STAA
Running back — Cameron Figas, Fr., Wausaukee; Isaac Peterson, Jr., Lena/STAA
End — Myles Laarman, Jr., Niagara
Defense
Defensive back — Isaac Peterson, Jr., Lena/STAA
Linebacker — Devin Moddie, Soph., Goodman/Pembine; Jesse Wahlstrom, Soph., Niagara
Defensive Line — Jimmy Bruders, Jr., Goodman/Pembine; Marshall Sebero, Soph., Wausaukee; Carter Siedel, Soph., Goodman/Pembine
Special Teams
Punter — Jake Farley, Sr., Lena/STAA; Dyllan Flynn, Sr., Suring