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HCA announces honors lists for first nine weeks
Harrells Christian Academy has released the students named to the Head of School List, receiving all A’s, and the Honor Roll, all A’s and B’s, for the first nine week grading period of the 2026-27 academic year.
Head of School List
Third GradeSadie Bass, Taylor Blanchard, JP Brewington, Katie Jo Capps, Case Carter, Callie Jane Cottle, Miller Cumbo, Brielle Daughtry, Avery Dew, Bodhi Fussell, Cooper Hall, Kennedy Hood, Elliana Johnson, Jack Johnson, Reynolds King, Kace Knowles, Anna Lee, Hank Liggitt, Lily Matthews, Ronnie McCullen, Marin McGuirt, Jack Newton, Declan Outlaw, Nathaniel Paylor, Henry Peed, Bryson Powell, Charlotte Rouse, Jake Wells.
Fourth GradeEllis Anders, Knox Bass, William Blackwell, Wyatt Coombs, Ezra Davis, Bella DeLeone, Reni Mac English, Avery Flockhart, Asher Hall, Carter Harrell, Dillon Hurley, Hogan Jernigan, Colt Johnson, Julian Johnson, Wyatt Merritt, Brooklynn Murray, Robert Oates, Janson Parker, Emerson Patram, Ellie Quinn, Vanna Claire Rackley, Grayson Raynor, Charleigh Reeves, Anna Keith Rivenbark, Hollan Sholar, Dallas Squibb, Claire Reid Strickland, Kyle Talley, Bryce Thornton, Cole Weeks, Cate White.
Fifth Grade
Auden Barefoot, Tucker Brantley, Aubrey Bryant, Ellie Colville, Bennett Dail, Jackson Davis, Macy Evans, Holden Hood, Laura Blake King, Nate Lee, Betsy Martin, Bevan Matthews, Saylor McGuirt, Carver Naylor, Riley Osborne, Lilly Parrish, Virginia Peed, Weston Price, Mary Grace Sasser, Evelyn Simmons, Colton Squibb, Kaison Tatum.
Sixth GradeGunner Arce, Abigail Dagerhardt, Wyatt Dagerhardt, Allie Parrish Johnson, Taylin Lyon, Owen Norris, Kenzlie Rich, London Rivenbark, Harbor Sholar, Annie Marie Starling, Will Starling, Harper Strickland, Caelyn Thigpen, Herring Williams.
Seventh GradeGisella Barbour, Claire Barnhill, Isla Blanton, Grace Brantley, Cate Carlton, Falyn Carroll, Sinia Colville, Walker Hairr, Kate Hall, Jake Hilton, Cali James, Pearson Johnson, Kenner Lane, Harper Jane Ludlum, Livie Martin, Jewels Miller, Charleigh Anna Naylor, Scarlett Phillips, Anna James Rouse, Wake Wells, Madelyn Williams.
Eighth GradeJackson Beasley, Britton Blanchard, Aubrey Edwards, Finn Ezzell, Brooklyn Frederick, Kaleb Funes, Aaron Garcia, Hadley Grace Lassiter, Landon Norris, Savannah Phillips, Will Rivenbark, Anna Belle Smith, Annell Grace Starling, Taylor Stranz, Mary Thomas Williams.
Ninth GradeBrewer Britt, Ivey Brown, Emily Campbell, Ayden Chadwick, Hayes Clifton, Sarah-John Jackson, Grayson Leggett, Ruby Liggitt, Emmie Marlowe, Savannah Matthews, Alex Morkos, Davis Smith, Henry Stevens, Savannah Kate Stevens, Allie Tanner.
10th GradeNella Barefoot, Fisher Blanton, Gavin Campbell, GaryAnna DeVane, Skylar Faison, Rylee Glova, Avery Hall, Kenzie Tate Jackson, Breelyn Peed, Wyatt Price, Landon Pusey, Lilly Kate Rogers, Mollie Sasser, Landry Singletary, Parker Thompson, Brenlee Thornton, Anna Williams, Elizabeth Woolverton.
11th GradeOakley Brice, Caven Chambers, Raegan Cooke, Peterson Debnam, Riley Maddox Falatovich, Brantley Frederick, Katy Hales, Addison Haney, Eve Bradlee Haridson, Bella Jernigan, Miller Ludlum, Lainey Malpass, Gracie Murray, Magdalene Parker, Davis Rogers.
12th GradeJJ Ayllon, Gracelyn Bowles, Gracie Brice, Walker Clifton, Wilson Clifton, Robert Coombs, Julianne DeVane, Jack DuBose, Elizabeth Edwards, Angelique Escalante Flores, Windsor Farrior, Hutchens Glenn, Rebecca Jackson, Robert Johnson, Ella Lynch, Ella McKeithan, Piper Nelson, Trey Owens, Will Owens, Kamillah Sabillon, Makayla Stallings, Noah Tanner, Matthew Wilson.
Honor Roll
Third GradeJarrette Bradshaw, Savannah Bradshaw, JW DeVane, Jana Hairr, Jordan Hairr, Thatcher Hall, Addy Hatcher, Amelia-Katherine Johns, Gage Saunders, Emma Sholar, Ivey Sutton, William Tew, Harlynn Tokoly.
Fourth GradeWyatt Byrd, Dakota Chestnutt, Worth Graham, Grayson Hall, Turner Howard, Wiley Lane, Ellison Patram, Robin Sinclair, Shelby Sinnott, Hailey Smith, Josie Leigh Smith, Callan Warren.
Fifth GradeLayla Anders, Jake Arnette, Ellie Carlton, King Cason, Aiden Davis, Dixon-Lee Edwards, Alex Faircloth, Emrick Henderson, James Grady Herring, Ellie James, Emmie Kelly, Ezra Miller, Rhett Parker, Ryan Parker, Murray Miles Strickland, Peyton Thompson.
Sixth GradeEmma Bailey, Hadleigh Balkcum, Crawford Bass, Brooks Beasley, Adalynn Bowen, Bella Cavenaugh, Dalton Davis, Summer Dew, Hattie B. Farrior, Dustin Hardison, Liam Herring, Cade Lanier, Jack Liggitt, Kinsley McAulay Parker, Evan Owens, Jake Parker, Thalia Robbins, John Lee Turner.
Seventh GradeMillie Chambers, Jett Coombs, John-Ward Farrior, Lakin Johnson, Vince King, Wade Lockamy, Jon Titus Locklear, Rivers Moore, Harleigh Sholar, Carter Strickland, Cates Sutton, Piper Thompson, Kilee Wallace, Nate Wells.
Eighth GradeKevin Barbour, Paisley Bass, Paul Chronis, Adele Edwards, Leah Gonzalez Chavero, Rebecca Hall, Matilda Parker, Emory Landen Patram, McKenzie Robinson, Bryce Simmons, Hyatt Smith, Gigi Tew.
Ninth GradeAC Brown, Holt Campbell, Braylen Gomez, Kendall Haney, Kiyan Hemmingway, Joseph Mejia, Henley Moore, Kassidy Peterson, Brayden Reece, Marshall Rumbold, Taylor Stampe.
10th GradeEmma Blanchard, Kayleigh Bowen, Gage Campbell, JC Carr, Ellis Dunn, Chance Evans, Neal Gonzalez Chavero, Jaden Hairr, Leah Hales, Jackson Lassiter, Ava Matthews, Chris Munguia-Leon, Graylee Anna Parker, Javion Peterson, Nash Register, Morgan Sutton, Karen West.
11th GradeBailey Bowles, Harry Chronis, Ben Darden, Adam Fekete, Scarlett Graham, Patrick Hardison, Xinyi Huang, Taylor King, Caleb Kirven, Josiah Marquez, Sam Martin, Trace Thompson, Luke Weeks, Izzy Zukowski.
12th GradeGrayson Parker, Jesus Vilchis Bautista.