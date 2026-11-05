Women in Business networking event in Woodridge

Chamber630 will host a Women in Business Networking Meet-Up on Wednesday, November 11 from 5:00–7:00 p.m. at The Ridge Bar & Grill, 7414 Janes Avenue, Woodridge, IL. Local businesswomen are invited for networking, conversation, and light bites to build connections and grow their professional network. Register at Chamber630.com.

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