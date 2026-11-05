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Woodridge
Women in Business networking event in Woodridge
3 days ago
Chamber630 will host a Women in Business Networking Meet-Up on Wednesday, November 11 from 5:00–7:00 p.m. at The Ridge Bar & Grill, 7414 Janes Avenue, Woodridge, IL. Local businesswomen are invited for networking, conversation, and light bites to build connections and grow their professional network. Register at Chamber630.com.
This content is adapted from materials provided by Chamber630
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