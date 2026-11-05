Friendsgiving Potluck at DHS Senior Center Nov. 12

The Desert Hot Springs Senior Center will host a Friendsgiving Potluck for current senior center members on Thursday, November 12, 2026, from 1:00 PM to 3:00 PM at 11-777 West Drive, Desert Hot Springs, CA 92240. Members are asked to sign up to bring an appetizer, side dish, drinks, or dessert, with the last day to sign up on Friday, November 6, 2026; RSVP by calling 760-329-0222 or by visiting the Senior Center front desk.

This content is adapted from materials provided by City of Desert Hot Springs Senior Center