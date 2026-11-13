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Denver
Denver Rescue Mission seeks turkey donations Nov 20–24
9 days ago
Denver Rescue Mission is asking for turkey donations from November 20–24 at three locations:
- MOC, 5725 E 39th Ave: Monday–Friday, 8:30 a.m.–4:00 p.m.
- LSCC, 2222 Lawrence St: 8:00 a.m.–5:00 p.m.
- Red Rocks Church, Park Meadows, 9995 Park Meadows Drive, Lone Tree: Saturday, November 21, 10:00 a.m.–1:00 p.m. Learn more: https://t.co/ex8uB8zkB7
This content is adapted from materials provided by DenverRescueMission
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