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De Soto
📅 Diamond Art Workshop on Nov. 15 in De Soto
4 days ago
📅 Sparkly Diamond Art Workshop in De Soto
Add some shine to your Sunday with a Diamond Art Workshop in De Soto.
- What: Diamond Art Workshop (create sparkly artwork)
- When: Sunday, November 15, 2026 at 3:30 PM
- Where: 32905 W 84th St, De Soto, KS 66018
- Registration deadline: Friday, November 13, 2026 at 4:00 PM
If you’d like to join, be sure to register by 4 PM on November 13 so you don’t miss a spot.
More Info: Calendar • Diamond Art Workshop
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