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Nashville
OBITUARY: Dewayne T. Hughes
By Michael Carpenter,10 days ago
Dewayne T. Hughes-Age 57. November 4, 2026. Survived by family and friends.
Public viewing, Friday November 13, 2026, 2-5pm, Smith Funeral Home, 706 Monroe Street.
Family visitation, November 14, 2026, 10-11am with funeral service to follow at East Side Church of Christ, 4040 Marydale Drive.
Interment, Greenwood North Cemetery.
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This obituary was published by Smith Funeral Directors, Inc.