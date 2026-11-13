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Ypsilanti
OBITUARY: June J. Koger
By Jennifer Haley,7 days ago
Ms. June J. Koger transitioned from this earthly life to eternal life on Sunday, November 8, 2026.
She leaves a host of devoted family members and friends to cherish her memory.
Please keep the family of Ms. June J. Koger in your thoughts and prayers. https://www.newgenerationfh.com
***Services have been entrusted to:***
C & H Community Home for Funerals
411 S. Adams S.
Ypsilanti, Michigan 48197