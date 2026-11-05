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Buena Vista
OBITUARY: Derrick D. Frazier
By Michael Carpenter,5 days ago
Derrick D. Frazier-Age 30. October 30 ,2026. Survived by family and friends. Public viewing, Friday November 6, 2026, 3-5pm, Smith Funeral Home, 706 Monroe Street. Family visitation, Saturday November 7, 2026, 10-11am with funeral service to follow at Friendship MB Church, 2800 Buena Vista. Smith Funeral Directors Inc.(615)726-1476.
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This obituary was published by Smith Funeral Directors, Inc.