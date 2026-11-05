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Sylvania
OBITUARY: Douglas Arthur Atkins
By Michael Carpenter,2 days ago
Sylvania – Mr. Douglas Arthur Atkins, 70, entered eternal rest Sunday, October 25, 2026 at Vanderbilt University Medical Center, Nashville, TN.
Public Viewing: 12:00 noon – 5:00 p.m., Friday, November 6, 2026, at Sylvania Funeral Home, Inc., Sylvania, GA
Funeral service will be held 12:00 noon, Saturday, November 7, 2026, at Great Bethel AME Church, 214 Railroad St, Sylvania, GA 30467.
Interment: Friendship Memorial Park, Sylvania, GA
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This obituary was published by Sylvania Funeral Home, Inc..