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Sylvania

OBITUARY: Douglas Arthur Atkins

By Michael Carpenter,

2 days ago
https://img.particlenews.com/image.php?url=0vT58k_1GnCcIDN00

Sylvania – Mr. Douglas Arthur Atkins, 70, entered eternal rest Sunday, October 25, 2026 at Vanderbilt University Medical Center, Nashville, TN.

Public Viewing: 12:00 noon – 5:00 p.m., Friday, November 6, 2026, at Sylvania Funeral Home, Inc., Sylvania, GA

Funeral service will be held 12:00 noon, Saturday, November 7, 2026, at Great Bethel AME Church, 214 Railroad St, Sylvania, GA 30467.

Interment: Friendship Memorial Park, Sylvania, GA

For more obituaries visit our obituaries page.

This obituary was published by Sylvania Funeral Home, Inc..

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