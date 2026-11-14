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Darlington County
Mo Willems parties at all county libraries
11 days ago
The Darlington County Library System is holding Mo Willems parties with games, activities, and snacks based on characters like the Pigeon, Elephant, and Piggie at four locations:
- Friday, November 20, 4:00 PM at Lamar Library, 103 East Main Street, Lamar, SC
- Saturday, November 21, 11:00 AM at Society Hill Library, 114 Carrigan Street, Society Hill, SC
- Saturday, November 21, 1:00–2:00 PM at Hartsville Memorial Library, 147 West College Avenue, Hartsville, SC
- Saturday, November 28, 11:00 AM–1:00 PM (drop-in) at Darlington Library, 204 N. Main Street, Darlington, SC.
This content is adapted from materials provided by Darlington County Library System
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