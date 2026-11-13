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Sports on TV for Nov. 16 - 22
6 p.m.
BTN — Alcorn St. at Maryland
7 p.m.
ACCN — The Citadel at Clemson
ESPNU — W. Kentucky at Tulsa
SECN — Jacksonville at Georgia
8 p.m.
BTN — W. Illinois at Minnesota
10 p.m.
BTN — Long Beach St. at UCLANBA BASKETBALL
7 p.m.
NBCSN — Orlando at Boston
PEACOCK — Orlando at BostonNFL FOOTBALL
8:15 p.m.
ESPN — L.A. Chargers at Baltimore
ESPN2 — L.A. Chargers at Baltimore (MNF with Peyton and Eli)NHL HOCKEY
7:30 p.m.
TNT — Montreal at N.Y. Rangers
TRUTV — Montreal at N.Y. Rangers
_____Tuesday, Nov. 17 COLLEGE BASKETBALL (MEN'S)
2 p.m.
ESPN — Players Era 8: Rutgers vs. Houston, Quarterfinal, Las Vegas
4:30 p.m.
ESPN — Players Era 8: Florida at Notre Dame, Quarterfinal, Las Vegas
6:30 p.m.
BTN — Lipscomb at Purdue
7 p.m.
ACCN — Villanova at Pittsburgh
ESPN — Illinois at Duke
7:30 p.m.
NBCSN — Arkansas vs. Indiana, New York
PEACOCK — Arkansas vs. Indiana, New York
9 p.m.
ACCN — Old Dominion at Virginia
ESPN2 — Michigan St. at Tennessee
SECN — Texas Southern at Oklahoma
9:30 p.m.
ESPN — Players Era 8: UNLV vs. Kansas, Quarterfinal, Las Vegas
10 p.m.
ESPNU — TBA
Midnight
ESPN — Players Era 8: West Virginia vs. Auburn, Quarterfinal, Las VegasCOLLEGE FOOTBALL
6 p.m.
ESPN2 — TBA
7 p.m.
ESPNU — TBA
9 p.m.
ESPN — College Football Playoff: Top 25NBA BASKETBALL
8 p.m.
NBC — Detroit at San Antonio
PEACOCK — Detroit at San Antonio
11 p.m.
NBC — Regional Coverage: Charlotte at L.A. Lakers
PEACOCK — Regional Coverage: Charlotte at L.A. LakersNHL HOCKEY
7:30 p.m.
TNT — Toronto at Chicago
TRUTV — Toronto at Chicago
10 p.m.
TNT — Dallas at Vegas
TRUTV — Dallas at Vegas
_____Wednesday, Nov. 18 COLLEGE BASKETBALL (MEN'S)
2 p.m.
ESPN — Players Era 8: TBD, Consolation, Las Vegas
4:30 p.m.
ESPN — Players Era 8: TBD, Semifinal, Las Vegas
6:30 p.m.
BTN — Indianapolis at Penn St.
7 p.m.
SECN — Elon at South Carolina
TRUTV — Siena at St. John's
7:30 p.m.
ESPN2 — Players Era 8: TBD, Semifinal, Las Vegas
8 p.m.
ACCN — Cornell at Syracuse
8:30 p.m.
BTN — S. Dakota at Nebraska
9 p.m.
FS1 — UConn at Arizona
SECN — Alcorn St. at Missouri
TRUTV — Bethune-Cookman at Creighton
10 p.m.
ESPN2 — Players Era 8: TBD, Consolation, Las Vegas
10:30 p.m.
BTN — Cal St.-Fullerton at UCLACOLLEGE BASKETBALL (WOMEN'S)
6 p.m.
ACCN — SC Upstate at Clemson
7 p.m.
FS1 — Mississippi at Ohio St.
8 p.m.
NBCSN — Kansas at Minnesota
PEACOCK — Kansas at MinnesotaCOLLEGE FOOTBALL
7 p.m.
CBSSN — Akron at UMass
ESPNU — TBANBA BASKETBALL
7:10 p.m.
ESPN — Milwaukee at Miami
9:35 p.m.
ESPN — Golden State at DallasNHL HOCKEY
7:30 p.m.
TNT — Boston at Detroit
_____Thursday, Nov. 19 AUTO RACING
7:30 p.m.
APPLE TV — Formula 1: Practice, Las Vegas Strip Circuit, Las Vegas
11 p.m.
APPLE TV — Formula 1: Practice, Las Vegas Strip Circuit, Las VegasCOLLEGE BASKETBALL (MEN'S)
2:30 p.m.
ESPN — Players Era 8: TBD, Third-Place Game, Las Vegas
5 p.m.
ESPN — Players Era 8: TBD, Fifth-Place Game, Las Vegas
7 p.m.
BTN — UMBC at Ohio St.
SECN — Radford at Tennessee
TRUTV — Northeastern at Butler
8 p.m.
ACCN — Stetson at Louisville
NBCSN — Texas A&M at TCU
PEACOCK — Texas A&M at TCU
8:30 p.m.
CBSSN — Seton Hall vs. Wisconsin, Nassau, Bahamas
ESPN2 — Players Era 8: TBD, Seventh-Place Game, Las Vegas
10:30 p.m.
ESPN2 — VCU at Santa Clara
11 p.m.
BTN — Tarleton St. at Southern CalCOLLEGE BASKETBALL (WOMEN'S)
11 a.m.
ESPNU — Purdue vs. Florida St., Kissimmee, Fla.
6 p.m.
ACCN — James Madison at Virginia
ESPN2 — Texas Tech vs. North Carolina, Kissimmee, Fla.
8:30 p.m.
ESPNU — Alabama vs. Florida A&M, Kissimmee, Fla.COLLEGE FOOTBALL
7:30 p.m.
ESPN — Rice at TempleCOLLEGE HOCKEY (MEN'S)
6 p.m.
ESPNU — TBAGOLF
Noon
GOLF — PGA Tour: The RSM Classic, First Round, Sea Island Golf Club (Seaside Course), St. Simons Island, Ga.
3 p.m.
GOLF — LPGA Tour: CME Group Tour Championship, First Round, Ritz Carlton Golf Resort, Tiburón Golf Club, Naples, Fla.NBA BASKETBALL
8 p.m.
NBATV — New York at MinnesotaNFL FOOTBALL
8:15 p.m.
PRIME VIDEO — Indianapolis at Houston
_____Friday, Nov. 20 AUTO RACING
7:30 p.m.
APPLE TV — Formula 1: Practice, Las Vegas Strip Circuit, Las Vegas
11 p.m.
APPLE TV — Formula 1: Qualifying, Las Vegas Strip Circuit, Las VegasCOLLEGE BASKETBALL (MEN'S)
12:30 p.m.
ESPN2 — Oklahoma St. vs. Minnesota, Charleston, S.C.
3 p.m.
ESPN2 — Northwestern vs. Virginia Tech, Charleston, S.C.
5 p.m.
ACCN — Manhattan at Miami
5:30 p.m.
ESPN2 — Dayton vs. Utah, Charleston, S.C.
7 p.m.
ACCN — Loyola (Md.) at Virginia
BTN — Oakland at Purdue
7:30 p.m.
TNT — Iowa at Xavier
8 p.m.
CBS — Kentucky vs. Indiana, Indianapolis
ESPNU — Georgia at Georgia Tech
9 p.m.
ACCN — Marshall at North Carolina
BTN — E. Illinois at IllinoisCOLLEGE BASKETBALL (WOMEN'S)
8 p.m.
NBCSN — Seton Hall at UConn
PEACOCK — Seton Hall at UConn
10 p.m.
NBCSN — Stanford at Washington
PEACOCK — Stanford at Washington
11 p.m.
BTN — Baylor at Southern CalCOLLEGE FIELD HOCKEY
Noon
ESPNU — NCAA Tournament: TBD
2:30 p.m.
ESPNU — NCAA Tournament: TBDCOLLEGE FOOTBALL
6 p.m.
FS1 — Iowa St at UCF
7:30 p.m.
ESPN — Clemson at Duke
ESPN2 — Bowling Green at Toledo
8 p.m.
CW — UTEP at Air Force
FOX — Oregon at Michigan St.
9 p.m.
FS1 — New Mexico at WyomingCOLLEGE VOLLEYBALL (WOMEN'S)
Noon
SECN — Southeastern Tournament: TBD, First Round, Savannah, Ga.
2:30 p.m.
SECN — Southeastern Tournament: TBD, First Round, Savannah, Ga.
5 p.m.
SECN — Southeastern Tournament: TBD, First Round, Savannah, Ga.
7:30 p.m.
SECN — Southeastern Tournament: TBD, First Round, Savannah, Ga.GOLF
Noon
GOLF — PGA Tour: The RSM Classic, Second Round, Sea Island Golf Club (Seaside Course), St. Simons Island, Ga.
3 p.m.
GOLF — LPGA Tour: CME Group Tour Championship, Second Round, Ritz Carlton Golf Resort, Tiburón Golf Club, Naples, Fla.NBA BASKETBALL
7:30 p.m.
PRIME VIDEO — Toronto at Detroit
10 p.m.
PRIME VIDEO — Houston at DenverSOCCER (MEN'S)
2:30 p.m.
USA — Bundesliga: FC Koln at Bayern Munich
_____Saturday, Nov. 21 AUTO RACING
11 p.m.
APPLE TV — Formula 1: Heineken Las Vegas Grand Prix 2026, Las Vegas Strip Circuit, Las VegasCOLLEGE BASKETBALL (MEN'S)
Noon
BTN — Detroit Mercy at Michigan St.
7 p.m.
FOX — Michigan vs. Villanova, Philadelphia
11 p.m.
ESPN2 — Washington St. vs. Duke, Palm Springs, Calif.COLLEGE BASKETBALL (WOMEN'S)
1:30 p.m.
NBCSN — South Carolina at ProvidenceCOLLEGE CROSS COUNTRY
10 a.m.
ESPNU — NCAA Championship: From Terre Haute, Ind.COLLEGE FOOTBALL
Noon
ABC — TBA
ACCN — Syracuse at Boston College
CBSSN — East Carolina at Army
ESPN — TBA
ESPN2 — TBA
ESPNU — TBA
FOX — TBA
FS1 — Northwestern at Minnesota
NBC — Wisconsin at Purdue
12:30 p.m.
CW — North Carolina at Virginia
12:45 p.m.
SECN — TBA
2:30 p.m.
BTN — Iowa at Illinois
3:30 p.m.
ABC — TBA
ACCN — NC State at Florida St.
CBS — TBA
CBSSN — Old Dominion at UConn
ESPN — TBA
ESPN2 — TBA
ESPNU — Yale at Harvard
FOX — TBA
NBCSN — TBA
4 p.m.
CW — N. Illinois at N. Dakota St.
4:15 p.m.
SECN — TBA
6 p.m.
USA — Washington St. at Texas St.
6:15 p.m.
BTN — Maryland at Southern Cal
7 p.m.
CBSSN — UNLV at San Jose St.
ESPN — TBA
ESPN2 — TBA
ESPNU — TBA
7:30 p.m.
ABC — Georgia at South Carolina
ACCN — Stanford at California
CW — Colorado St. at Fresno St.
NBC — SMU at Notre Dame
PEACOCK — SMU at Notre Dame
7:45 p.m.
SECN — TBA
9 p.m.
FOX — TBA
9:30 p.m.
USA — San Diego St. at Boise St.
10:15 p.m.
ESPN — Oklahoma St. at Arizona St.
10:30 p.m.
CBSSN — Utah St. at Oregon St.
FS1 — Hawaii at NevadaGOLF
1 p.m.
GOLF — PGA Tour: The RSM Classic, Third Round, Sea Island Golf Club (Seaside Course), St. Simons Island, Ga.
3 p.m.
GOLF — LPGA Tour: CME Group Tour Championship, Third Round, Ritz Carlton Golf Resort, Tiburón Golf Club, Naples, Fla.NBA BASKETBALL
7:30 p.m.
NBATV — Portland at New York
10 p.m.
NBATV — Boston at SacramentoNHL HOCKEY
1 p.m.
NHLN — Edmonton at Carolina
7 p.m.
NHLN — Philadelphia a MontrealSOCCER (MEN'S)
7:30 a.m.
USA — English Premier League: Fulham at Manchester City
10 a.m.
NBCSN — English Premier League: Leeds United at Chelsea
USA — English Premier League: Ipswich Town at Tottenham Hotspur
Noon
CBS — USL Championship: TBA
12:30 p.m.
USA — English Premier League: Arsenal at Newcastle UnitedSOCCER (WOMEN'S)
8 p.m.
CBS — NWSL Postseason: TBD, Championship
_____Sunday, Nov. 22 COLLEGE BASKETBALL (MEN'S)
1 p.m.
ESPN2 — Dayton vs. Northwestern, Charleston, S.C.
FS1 — Butler vs Nebraska, Chicago
3:30 p.m.
CW — McNeese St. at Texas St.
ESPN — Virginia Tech vs. Oklahoma St., Charleston, S.C.
5 p.m.
ACCN — NJIT at Boston College
6 p.m.
ESPN2 — Utah vs. Minnesota, Charleston, S.C.COLLEGE BASKETBALL (WOMEN'S)
1 p.m.
ESPN — Ohio St. vs. Texas, Fort Worth, Texas
3 p.m.
ACCN — Coastal Carolina at NC State
3:30 p.m.
ESPN2 — Utah St. at Duke
5:30 p.m.
ESPN — UCLA at TennesseeCOLLEGE FIELD HOCKEY
1 p.m.
ESPNU — NCAA Tournament: TBDCOLLEGE FOOTBALL
Noon
ESPNU — FCS Football Selection ShowCOLLEGE VOLLEYBALL (WOMEN'S)
Noon
SECN — Southeastern Tournament: TBD, Quarterfinal, Savannah, Ga.
1 p.m.
ACCN — NC State at Louisville
2:30 p.m.
SECN — Southeastern Tournament: TBD, Quarterfinal, Savannah, Ga.
5 p.m.
SECN — Southeastern Tournament: TBD, Quarterfinal, Savannah, Ga.
7:30 p.m.
SECN — Southeastern Tournament: TBD, Quarterfinal, Savannah, Ga.FIGURE SKATING
4 p.m.
NBC — ISU Grand Prix: Finlandia Trophy, Helsinki, FinlandGOLF
1 p.m.
GOLF — PGA Tour: The RSM Classic, Final Round, Sea Island Golf Club (Seaside Course), St. Simons Island, Ga.
NBC — LPGA Tour: CME Group Tour Championship, Final Round, Ritz Carlton Golf Resort, Tiburón Golf Club, Naples, Fla.
3 p.m.
GOLF — LPGA Tour: CME Group Tour Championship, Final Round, Ritz Carlton Golf Resort, Tiburón Golf Club, Naples, Fla.NFL FOOTBALL
1 p.m.
CBS — Regional Coverage: Tampa Bay at Detroit Arizona at Kansas City OR Jacksonville at N.Y. Giants
FOX — Regional Coverage: Miami at Buffalo, New Orleans at Chicago, Tennessee at Dallas OR Baltimore at Carolina
4:05 p.m.
FOX — N.Y. Jets at L.A. Chargers
4:25 p.m.
CBS — Regional Coverage: Las Vegas at Denver OR Pittsburgh at Philadelphia
8:20 p.m.
NBC — Minnesota at San Francisco
PEACOCK — Minnesota at San FranciscoNHL HOCKEY
12:30 p.m.
NHLN — Carolina at N.Y. Rangers
5 p.m.
NHLN — Buffalo at Tampa BaySOCCER (MEN'S)
9 a.m.
USA — English Premier League: Brighton & Hove Albion at Hull City
11:30 a.m.
USA — English Premier League: Manchester United at Liverpool
2:30 p.m.
ABC — La Liga: TBA
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