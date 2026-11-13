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Sports on TV for Nov. 14 - 15
8 p.m.
MLBN — AFL Playoffs: TBD, Championship, Peoria, ArizAUSTRALIAN RULES FOOTBALL (WOMEN’S)
3 a.m.
FS2 — AFL Postseason: Hawthorn at Carlton, SemifinalCOLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
1:30 p.m.
USA — Loyola of Chicago at Colorado St.
3:30 p.m.
USA — LSU vs. Gonzaga, Spokane, Wash.
6 p.m.
NBCSN — Colorado at Providence
PEACOCK — Colorado at ProvidenceCOLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
1 p.m.
NBC — DePaul vs. Notre Dame, White Sulphur Springs, W. Va.COLLEGE FOOTBALL
10:30 a.m.
ESPNU — SIAC Tournament: Kentucky St. at Benedict, Championship
Noon
ABC — Duke at Miami
ACCN — Syracuse at NC State
CBSSN — James Madison at UConn
ESPN — Wake Forest at SMU
ESPN2 — Auburn at Mississippi St.
FOX — Northwestern at Ohio St.
FS1 — Wisconsin at Maryland
TNT — Cincinnati at Iowa St.
TRUTV — Cincinnati at Iowa St.
12:30 p.m.
BTN — Nebraska at Rutgers
CW — Georgia Tech at Clemson
12:45 p.m.
SECN — Alabama at Vanderbilt
2 p.m.
ESPNU — Kansas St. at TCU
3 p.m.
ESPN — Tennessee at Texas A&M
3:30 p.m.
ABC — Missouri at Georgia
ACCN — California at Virginia
CBS — Southern Cal at Indiana
CBSSN — MTSU at Liberty
ESPN2 — Arizona St. at UCF
FOX — Baylor at BYU
FS1 — Michigan at Oregon
NBC — Boston College at Notre Dame
PEACOCK — Boston College at Notre Dame
4 p.m.
CW — Fresno St. at Texas St.
4:15 p.m.
BTN — Washington at Michigan St.
SECN — Mississippi at Oklahoma
5:30 p.m.
ESPNU — Kansas at West Virginia
6 p.m.
USA — Oregon St. at Boise St.
6:15 p.m.
ESPN — Florida at Kentucky
7 p.m.
CBSSN — San Jose St. at Air Force
ESPN2 — Louisville at North Carolina
FS1 — Minnesota at Penn St.
7:30 p.m.
ABC — Texas at LSU
ACCN — Stanford at Virginia Tech
CW — UNLV at New Mexico
FOX — Utah at Arizona
NBC — Purdue at Iowa
PEACOCK — Purdue at Iowa
7:45 p.m.
SECN — South Carolina at Arkansas
9 p.m.
ESPNU — North Texas at UTSA
9:30 p.m.
ESPN — Texas Tech at Oklahoma St.
USA — Utah St. at San Diego St.
10 p.m.
FS1 — Wyoming at UTEP
10:30 p.m.
CBSSN — Colorado St. at Washington St.
ESPN2 — Idaho St. at Montana
11 p.m.
CW — N. Dakota St. at HawaiiCOLLEGE VOLLEYBALL (WOMEN’S)
8 p.m.
BTN — Michigan St. at Minnesota
10 p.m.
BTN — Washington at Southern CalFIGURE SKATING
11 a.m.
NBCSN — ISU Grand Prix of Figure Skating: Skate America, Everett, Wash.
3 p.m.
NBCSN — ISU Grand Prix of Figure Skating: Skate America, Everett, Wash.GOLF
2 p.m.
CNBC — LPGA Tour: The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican, Third Round, Pelican Golf Club, Belleair, Fla.
GOLF — PGA Tour: Austin Championship presented by Compliance Solutions, Third Round, Omni Barton Creek Resort & Spa (Fazio Canyons Course), Austin, Texas
5 p.m.
GOLF — PGA Tour Champions: Charles Schwab Cup Championship, Third Round, Phoenix Country Club, Phoenix
1:30 a.m. (Sunday)
GOLF — DP World Tour: DP World Tour Championship, Final Round, Jumeirah Golf Estates, Earth course, Dubai, UAEHORSE RACING
2 p.m.
FS2 — NYRA: America’s Day at the Races
8 p.m.
FS2 — NYRA: America’s Day at the RacesNBA BASKETBALL
8 p.m.
NBATV — Detroit at MiamiNBA G LEAGUE BASKETBALL
3 p.m.
NBATV — Greensboro at WestchesterNBL BASKETBALL
3:30 a.m.
NBATV — SE Melbourne Phoenix vs. Melbourne UnitedNHL HOCKEY
1 p.m.
NHLN — Seattle vs. Carolina, Helsinki, Finland
7 p.m.
NHLN — Edmonton at TorontoSOCCER (MEN’S)
11:50 a.m.
FS2 — UEFA Nations League Group Stage: Norway vs. Wales, Group D, Oslo, Norway
2:30 p.m.
FS2 — UEFA Nations League Group Stage: Portugal vs. Denmark, Group D, Braga, Portugal
4:30 p.m.
TNT — CONCACAF Nations League: Haiti vs. U.S., Quarterfinal - Leg 1, Miami
TRUTV — CONCACAF Nations League: Haiti vs. U.S., Quarterfinal - Leg 1, MiamiSOCCER (WOMEN’S)
8:25 a.m.
CBSSN — FA Super League: Manchester City at Chelsea
Noon
CBS — NWSL Postseason: Utah at Washington, SemifinalTENNIS
8 a.m.
TENNIS CHANNEL — Stockholm-ATP; Singles Final
3 p.m.
TENNIS CHANNEL — WTA Finals: Indian Wells; Singles & Doubles Semifinals
5:30 a.m. (Sunday)
TENNIS CHANNEL — ATP Finals: Turin; ATP Finals: Doubles Round Robin
6 a.m. (Sunday)
TENNIS CHANNEL — ATP Finals: Turin; ATP Finals: Doubles Round Robin
_____(All times Eastern) Schedule subject to change and/or blackouts Sunday, Nov. 15 AUTO RACING
11 a.m.
FS1 — NHRA: Qualifying, In-N-Out Burger Pomona Dragstrip, Pomona, Calif. (taped)
5 p.m.
FS1 — NHRA: In-N-Out Burger NHRA Finals, In-N-Out Burger Pomona Dragstrip, Pomona, Calif.COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
1 p.m.
BTN — Boise St. vs. Nebraska, Sioux Falls, S.D.
ESPN — Louisville at Memphis
ESPN2 — Niagara at Iowa St.
2:30 p.m.
NBCSN — Missouri vs. Marquette, Chicago
PEACOCK — Missouri vs. Marquette, Chicago
3 p.m.
ESPN — Baylor vs. Texas, San Antonio
ESPN2 — High Point at Saint Louis
FS1 — Creighton vs. Iowa, Des Moines, Iowa
4 p.m.
CW — San Diego St. vs. New Mexico St., Oceanside, Calif.
4:30 p.m.
NBCSN — New Haven at Penn St.
PEACOCK — New Haven at Penn St.
7 p.m.
NBCSN — Syracuse vs. St. John’s, New York
PEACOCK — Syracuse vs. St. John’s, New York
8 p.m.
BTN — Coastal Carolina at Wisconsin
ESPN2 — Texas St. at UTSACOLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
Noon
SECN — E. Michigan at Kentucky
1 p.m.
ABC — Southern Cal vs. South Carolina, Greenville, S.C.
FS1 — Vanderbilt vs. Iowa, Sioux City, Iowa
2 p.m.
CBSSN — Oklahoma St. at S. Dakota St.
3 p.m.
ACCN — Marshall at Duke
5 p.m.
ACCN — Stetson at Clemson
5:30 p.m.
ESPN — UConn at Louisville
6 p.m.
BTN — Princeton at UCLA
7 p.m.
ACCN — Canisius at SyracuseCOLLEGE SOCCER (MEN’S)
2 p.m.
ESPNU — Big East Tournament: Akron vs. Georgetown, Championship, Boyds, Md.
3 p.m.
BTN — Big Ten Tournament: Washington vs. Indiana, Championship
4 p.m.
ESPNU — Atlantic Coast Tournament: North Carolina vs. SMU, Championship, Cary, N.C.COLLEGE SOCCER (WOMEN’S)
Noon
ESPNU — Atlantic Coast Tournament: Virginia vs. North Carolina, Championship, Cary, N.C.
2:30 p.m.
SECN — Southeastern Tournament: Texas vs. South Carolina, Championship, Pensacola, Fla.COLLEGE VOLLEYBALL (WOMEN’S)
1 p.m.
ACCN — Duke at North Carolina
8 p.m.
ESPN — Louisville at PittsburghFIGURE SKATING
Noon
NBC — ISU Grand Prix of Figure Skating: Skate America, Everett, Wash.
2 p.m.
NBC — ISU Grand Prix of Figure Skating: Skate America, Everett, Wash.GERMAN LEAGUE BASKETBALL
10:30 a.m.
NBATV — Mitteldeutscher BC vs. Bayern MunichGOLF
1:30 p.m.
CNBC — LPGA Tour: The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican, Final Round, Pelican Golf Club, Belleair, Fla.
2 p.m.
GOLF — PGA Tour: Austin Championship presented by Compliance Solutions, Final Round, Omni Barton Creek Resort & Spa (Fazio Canyons Course), Austin, Texas
5 p.m.
GOLF — PGA Tour Champions: Charles Schwab Cup Championship, Final Round, Phoenix Country Club, Phoenix
6 p.m.
ESPN2 — PGA Jr. League Championship: Final Round, Fields Ranch West, Frisco, TexasHORSE RACING
12:30 p.m.
FS2 — NYRA: America’s Day at the RacesIIHF HOCKEY (WOMEN’S)
9 a.m.
NHLN — World Championship: TBD, Semifinal, Herning, Denmark
1 p.m.
NHLN — World Championship: TBD, Semifinal, Herning, DenmarkNBA G LEAGUE BASKETBALL
4 p.m.
NBATV — Rio Grande Valley at TexasNFL FOOTBALL
9:30 a.m.
FOX — New England vs. Detroit, Munich
1 p.m.
CBS — Regional Coverage: Kansas City at Atlanta, Miami at Indianapolis OR Buffalo at N.Y. Jets
FOX — Regional Coverage: Houston at Cleveland, Minnesota at Green Bay, Jacksonville at Tennessee OR Carolina at New Orleans
4:05 p.m.
CBS — Regional Coverage: Seattle at Las Vegas OR L.A. Rams at Arizona
4:25 p.m.
FOX — San Francisco at Dallas
8:20 p.m.
NBC — Pittsburgh at Cincinnati
PEACOCK — Pittsburgh at CincinnatiNHL HOCKEY
8 p.m.
NHLN — Florida at DallasSOCCER (MEN’S)
8:50 a.m.
FS2 — UEFA Nations League Group Stage: Cyprus vs. Montenegro, Group J, Kolossi/Limassol, Cyprus
2:30 p.m.
FS2 — UEFA Nations League Group Stage: France vs. Turkey, Group A, Lyon, France
5:50 p.m.
FS2 — CONCACAF Nations League: Panama vs. Curaçao, Quarterfinal - Leg 2, Panama CitySOCCER (WOMEN’S)
8:55 a.m.
CBSSN — FA Super League: Birmingham City at Aston Villa
11:25 a.m.
CBSSN — FA Super League: London City at Arsenal
3 p.m.
ABC — NWSL Postseason: Kansas City at NJ/NY Gotham FC, SemifinalTENNIS
5:30 a.m.
TENNIS CHANNEL — ATP Finals: Turin; ATP Finals: Doubles Round Robin
6 a.m.
TENNIS CHANNEL — ATP Finals: Turin; ATP Finals: Doubles Round Robin
8 a.m.
TENNIS CHANNEL — ATP Finals: Turin; ATP Finals: Singles Round Robin
Noon
TENNIS CHANNEL — ATP Finals: Turin; ATP Finals: Doubles Round Robin
3 p.m.
TENNIS CHANNEL — WTA Finals: Indian Wells; Singles & Doubles Finals
5:30 a.m. (Monday)
TENNIS CHANNEL — ATP Finals: Turin; ATP Finals: Doubles Round Robin
6 a.m. (Monday)
TENNIS CHANNEL — ATP Finals: Turin; ATP Finals: Doubles Round RobinWNBA BASKETBALL
7:30 p.m.
ESPN — WNBA Draft Lottery 2027
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