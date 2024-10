Corpus Christi-area boys high school basketball players to watch in 2024

Boys basketball practices are officially in session with Corpus Christi-area teams hoping to make a run to the playoffs and, hopefully, a chance to play in the state tournament.

As we turn the page to the new season, here are players to keep an eye on during the 2024-2025 season.

NOTE: Returning players chosen based off statistics received during last season

Joaquin Garcia, sr., Tuloso-Midway

Jace Arriaga, jr., Tuloso-Midway

Alejandro Asevedo, sr., Alice

Jaron Banda, sr., Beeville

Kelan Brown, sr., Refugio

Billy White III, jr., Veterans Memorial

Carter Knoll, jr., Flour Bluff

Hudson King, jr., Rockport-Fulton

Daniel Sanchez, jr., Carroll;

Daniel Smith, sr., King

Brayden Martorell, jr., Beeville

Kyle Wuenshel, sr., Odem

David Davis, sr., Taft

Ryan Kuykendall, sr., Port Aransas

Alexander Gonzalez, sr., Skidmore-Tynan

Ty Garrett, sr., Port Aransas

James Garcia, sr., Bishop

Coure’yone Henderson, sr., Moody

Ethan Cadena, so., Agua Dulce

Triston Handson, sr., Sinton

George Simmons, sr., Miller

CJ Perry, jr., Veterans Memorial

Lincoln Lara, sr., Robstown

Sean Mondragon, jr., Veterans Memorial

Roman Cox, sr., Rockport-Fulton

Kristian Ramons, sr., Bishop

Augustus Hayes, so., Aransas Pass

Frankie Santiago, so., Aransas Pass

Tanner Martinez, sr., Calallen

Shawn Williams, sr., Gregory-Portland

Patrick Eggleston, sr., Flour Bluff

Garrett Bennett, sr., Aransas Pass

Joey Figueroa, sr., Aransas Pass

Benny Espinoza, jr., Agua Dulce

Louis Sill, sr., Ben Bolt

Corey Holmes, sr., Miller

Jacob Montalvo, sr., Santa Gertrudis Academy

Christian Olivares, jr., London

AC Carpentier, sr., London

Jacoby James, sr., Sinton

Quisto Sanchez, jr., Falfurrias

Joseph Garza, sr., Bishop

Tristen Blevins, sr., George West

Truman Thompson, sr., Ray

Huzefa Ullah, jr., Ray

Juaquin Felan, sr., Gregory-Portland

Jaden Lozano, sr., Kingsville

Jordan Smith, sr., Ingleside

Amaree Sanders, sr., West Oso

Andrew Rendon, sr., London

Aiden Salinas, so., London

Andrew Silva, sr., Sinton

Jordan Villalobos, sr., London

Calvin Villanueva, sr., Alice

